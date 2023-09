A Kékek és a Híd szerint közös, európai megoldást kell elfogadni a menekültválságra

Ezek szerint be kellene ismerni, hogy az Európai Uniónak korlátozott a menedékkérők befogadására vonatkozó kapacitása. Dzurinda szerint a külföldiek érkezése egyébként táptalajt ad a velük szembe helyezkedő szélsőséges pártoknak. Úgy vélik, világosan meg kell különböztetni a menekülteket a gazdasági bevándorlóktól, a külső, schengeni határok védelmét közös, uniós feladattá kell tenni. Ezen túl szerintük európai szinten kitoloncolási megállapodásokat kell kötni a közel-keleti és afrikai országokkal. Hangsúlyozták, a menekülteljárásokat is ezekben az országokban, például az uniós tagállamok ottani nagykövetségein kell lefolytatni. Úgy vélik, az uniónak eközben anyagilag motiválnia kellene a tagállamokat arra, hogy menekülteket, bevándorlókat fogadjanak be és integráljanak a társadalmukba. Ugyanilyen fontosnak tartják, hogy az EU komplex Afrika-politikát folytasson és azt, hogy a vészhelyzetek kezelésére tervek álljanak készen. Sólymos szerint a Dél-Szlovákiában kialakult helyzetben a hivatalnokkormányt is felelősség terheli, hiszen lassan reagált a történésekre. Úgy gondolja, a szlovák hatóságoknak nagyobb segítséget kellene nyújtaniuk a magyar félnek a szerb–magyar határ őrzésében.