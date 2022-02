A katonai hadműveleteken kívül információs háború is zajlik

Szlovákia vezető politikusai arra figyelmeztetnek, hogy az orosz–ukrán konfliktus a térségünkben zajló hibrid háborút is felerősítette. A szakértők szerint azonban az oroszbarát dezinformációs kampány már hetekkel ezelőtt megkezdődött, főként olyan narratívák felépítésével, amelyek a háború kirobbantását egyfajta jogos önvédelmi akcióként állították be. Az álhírkampánynak a társadalmi megosztottság mellett már egyéb közéleti következményei is vannak.