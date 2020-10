A jegybank szerint idén és jövőre 85 ezren veszítik el az állásukat

A pénzügyminisztérium mellett működő Pénzpolitikai Intézet (IFP) múlt héten tette közzé a legfrissebb, idei évre szóló gazdasági előrejelzését. „A korábban várt 9,8 százalék helyett idén csupán 6,7 százalékkal esik vissza a szlovák gazdaság teljesítménye a koronavírus-járvány miatt” – jelentette be akkor ezzel kapcsolatban Eduard Heger pénzügyminiszter.

A szaktárca elemzőinek az optimizmusát azonban a jegybank nem osztja: szerdán közzétett legfrissebb előrejelzése szerint a szlovák gazdaság idén a legnagyobb valószínűség szerint 8,2 százalékos visszaesést produkálhat, ha azonban a járvány második hulláma durvábbra sikeredik, a zuhanás mértéke megközelítheti a 10 százalékot is. A most közzétett előrejelzés szerint jövőre ugyan már a hazai össztermék (GDP) 5,6, 2022-re pedig 4,2 százalékos növekedésében bízhatunk, ha azonban a negatív forgatókönyv lép életbe, akkor még jövőre is stagnálás várható.

„Továbbra is V alakú válságra számítunk, vagyis az idei csökkenést az elkövetkező években növekedés váltja fel, a kilábalás azonban nem lesz olyan gyors, mint amilyenre még nyáron számítottunk. A válság előtti szintre így csak 2022 közepe táján sikerül visszatornászni magunkat”

– nyilatkozta Peter Kažimír jegybankelnök. Ódor Lajos, a jegybank alelnöke szerint a rossz hír, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt jóval kiszámíthatatlanabb a helyzet, nem lehet ugyanis pontosan felmérni, hogy a járvány megfékezése érdekében milyen intézkedéseket kell majd meghoznia a kormánynak.

Az idei visszaesés a munkapiacot is negatívan érinti. „Csak az idei első fél évben 45 ezerrel csökkent a munkahelyek száma, és még az elkövetkező hónapokban is folytatódik a visszaesés. A második fél évben további 10 ezer ember veszítheti el a munkáját, és ezzel még nincs vége. Jövőre újabb 30 ezer ember veszítheti el az állását” – mondta el Kažimír. A foglalkoztatottság idén így 2,2, jövőre 1,3 százalékkal eshet vissza, és a jegybankelnök szerint enyhébb javulásra csak 2022-től számíthatunk. Mindez meglátszik majd az állástalanok növekvő számán is. Míg tavaly még 5 százalék alatt mozgott a munkanélküliség, idén ez 6,9, jövőre pedig 8,4 százalékra nőhet, és csak 2022-ben eshet vissza 7,7 százalékra. Ha azonban a legrosszabb forgatókönyv válik valóra, az állástalanok aránya még 2022-ben is meghaladhatja a 10 százalékot.

A jó hír, hogy az elmúlt évek 2,5 százalékot is meghaladó inflációja látványosan mérséklődik. A jegybank szerint idén 1,9, jövőre pedig csupán 0,7 százalékos drágulás várható. Az inflációt is figyelembe vevő reálbér azonban a jegybank szerint – a tavalyi 5 százalékos növekedést követően – idén még így is 0,6 százalékkal csökken, magyarul: a bérek lefaragása miatt idén ennyivel kevesebb árut vásárolhatunk a fizetésünkből, mint tavaly.

Kažimír szerint őket is meglepte, hogy a járvány okozta válság ellenére a szlovákiai családok nem fogták vissza jelentősebb mértékben a kiadásaikat, a lakossági fogyasztás így Szlovákiában esett vissza a legkisebb mértékben az egész Európai Unióban.

„A fogyasztók ezúttal egész másképp viselkedtek, mint a 2008-ban kirobbant válságot követően, így a megtakarításaik sem nőttek nagyobb mértékben”

– mondta el a jegybankelnök, aki ezzel kapcsolatban elővigyázatosságra inti a lakosságot, amely a kisebb megtakarítások miatt nehezebben vészelheti majd át a válságos időszakot. Kažimír szerint azonban a kormánynak is átfogó gazdaságösztönző intézkedésekkel kell előrukkolnia, ha el szeretné kerülni a nagyobb visszaesést.