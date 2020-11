A járvány a munkaerőpiacot sem kíméli

Pozsony | Szlovákiában októberben is csökkent az állástalanok száma, a koronavírus-járvány második hullámát azonban már a munkapiac is megérezte. A munkaügyi miniszter szerint látványosabb javulásra csak jövő áprilistól számíthatunk, egyes szakmák iránt ugyanakkor még nőtt is a kereslet.