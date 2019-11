A Híd valószínűleg támogatni fogja Glváč leváltását

Mindezt szerdán jelentette ki Bugár Béla, a Híd elnöke, miután találkozott Glváč-csal. Megjegyezte, hogy a kérdésről még egyeztetnie kell a frakciónak is.

Bugár elmondása szerint tolmácsolta Glváčnak a Híd álláspontját. Egyben emlékeztetett, hogy októberben azért nem szavazta meg a párt a rendkívüli ülés programját, mert időt akartak adni a parlament alelnökének, hogy önállóan dönthessen.

Bugár úgy véli, a Glváč körül kialakult helyzet nemcsak neki, hanem a Smer pártnak is árt, de ez az ő dolguk. „Viszont a kormánykoalícióra is rossz fényt vet, és ez már minket is érint”