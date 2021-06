A három magyar kisebbségi párt nem állt ki a szexuális kisebbségek jogai mellett

Szijjártó szerdán bejelentette, a jelenlegi tervek szerint, amennyiben a világjárvány nem fordul súlyosabbra, június 24-étől meg tudják szüntetni a belső, schengeni határokon az ellenőrzést és meg tudják nyitni a jelenleg lezárt átkelőhelyeket. A miniszter kiemelte, ez azért is lehetséges, mert a magyar felnőtt lakosságnak több mint hatvan százaléka már megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját. „Szlovákia és Magyarország között 35 határátkelőhely van, ezekből most csak 19 van nyitva” – magyarázta.

Szijjártó ugyanakkor arról is beszélt, a Magyarországgal szomszédos országok határ menti megyéiben élő személyek számára lehetővé teszik, hogy Magyarországon oltassák be magukat. „Mindezt függetlenül a nemzetiségüktől” – tette hozzá. Az intézkedés pontos kezdetét még nem határozták meg, de a közeljövőben várható. Szlovákia esetében ez Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya és a Kassa megye lakosait érintheti.

Együtt a pártelnökökkel

Szijjártó a szlovákiai magyar pártok vezetőivel, Forró Krisztián MKP-elnökkel, Sólymos Lászlóval, a Híd vezetőjével és Mózes Szabolccsal, az Összefogás elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón beszélt erről. Az eseményen a magyar külügyminisztertől azt kérdeztük, partnernek tekinti-e a magyar kormány, az elsősorban nem etnikai elv mentén politizáló Hidat. Korábban ugyanis Orbán Viktor magyar miniszterelnök „köröm alatti tüskének” nevezte a pártot. Szijjártó a válaszában elmondta, a határon túli pártok közül továbbra is az etnikai alapon szerveződő politikai formációkat tartják a stratégiai partnerüknek. „Ha jól értem, akkor az a párt, amelynek a létrehozására az urak törekednek, ezt a feltételt ki fogja elégíteni” – tette hozzá. Ezt a sajtótájékoztatón az egyik pártelnök sem cáfolta.

Jogkorlátozás

A miniszter és a három pártelnök is reagált arra, hogy a budapesti törvényhozás kedden egy olyan jogszabályt fogadott el, amely a gyermekekkel szembeni szexuális bűncselekmények ellen szól, ám ezen túl az LMBTQ-kisebbségekkel összefüggő jogokat is korlátozza. Nem kizárt például, hogy a törvény értelmében 18 év feletti besorolást kapnak a homoszexuális szereplőket megjelenítő népszerű televíziós sorozatok, de a jogszabály a szexuális felvilágosítást is jelentősen megnehezíti. Arra a kérdésre, a kisebbségi jogok ilyen korlátozása miként egyeztethető össze a magyar kormánynak a határon túli magyarokra vonatkozó kisebbségvédelmi politikájával, Szijjártó azzal válaszolt, a szexuális orientációval kapcsolatos nevelés szerintük kizárólag a szülők joga.

Forró ezzel kapcsolatban elmondta, nem ismeri a konkrét jogszabályt, de egyetért a miniszterrel abban, hogy a gyermekek védelme nagyon fontos. Sólymos ugyancsak arra hivatkozott, nem látta még a kérdéses törvényt, ezért nem tud válaszolni arra a kérdésünkre, egyetért-e a jogszabály elfogadásával, vagy sem. Arról beszélt, számára az a fontos, hogy Szlovákiában ne legyenek a kisebbségek jogait korlátozó törvények. „Nem fogok egyetérteni semmi olyan törvénnyel, ami bármilyen kisebbség jogát korlátozná” – mondta Sólymos, és kiemelte, álláspontja az etnikai mellett bármilyen más szlovákiai kisebbségre is vonatkozik. Mózes pedig azt hangsúlyozta, szerinte nem a magyarországi belpolitikai kérdésekkel kell foglalkozni. Az egyébként nagy nemzetközi visszhangot kiváltó intézkedés gondolatiságáról szólva arról beszélt, szerencsétlennek tartja, ha a szexuális orientációval kapcsolatos kérdéseket összekötik a nemzeti közösségek ügyével.

Új hidak és kompok

Szijjártó Pozsonyban a szlovák-magyar kétoldalú kapcsolatokról is beszélt. Úgy látja, a két ország sokkal több ponton és módon van összekötve, mint korábban volt. Szerinte az érzékeny kérdések megoldásához vezető utat a két ország közös sikertörténetein keresztül vezet az út. "Július elején Szlovákia közlekedési miniszterével közösen le fogjuk tenni az Ipolydamásd és Helemba közti híd alapkövét. Igor Matovič miniszterelnök-helyettessel pedig megállapodtam, hogy a Dunaradvány és Neszmély közötti kompközlekedés kialakításához szükséges pluszforrást nem csak a magyar, hanem a szlovák kormány is folyósítja" - mondta. Hozzátette, néhány hónap múlva pedig átadják a Miskolc és Kassa közti autópályát. Ez egyébként azt is jelenti, hogy Magyarországon keresztül létrejön az autópálya összeköttetés Kassa és Pozsony között is.

Szijjártó a pártelnökökkel való találkozó után a szintén Pozsonyban szervezett Globsec-konferenciára tartott, ahol Jakub Kulhánek cseh, Zbigniew Rau lengyel és Ivan Korčok szlovák külügyminiszterrel közös beszélgetésen vett részt.