A fiataloknak nincs pénzük a sportra

„A felmérés szerint a szlovákiai középiskolásoknak havonta átlagosan 100 eurónyi költőpénzük van, aminek a nagy része a szüleik által adott zsebpénzből jön össze. A fiatalok többsége azonban ebből fizeti a tízórait, az ebédet és az iskolai kirándulásokat is, közben pedig táblagépre vagy mobilra spórol, a kulturális és sporttevékenységekre így már nem jut pénzük” – nyilatkozta Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője. Szerinte a fiatalok között is látványos különbségek vannak, a legrosszabb helyzetben a nehezebb anyagi körülmények között élő családok gyerekei vannak, akik gyakran egy centnyi zsebpénzt sem kapnak, sőt, az iskola melletti munkával megkeresett pénzt is a családjuk kisegítésére kell fordítaniuk. Egyébként a szlovákiai adat, vagyis az a tény, hogy minden harmadik fiatal komolyabb anyagi korlátokba ütközik, nem számít kiugróan rossz mutatónak, ugyanis a 28 tagú Európai Unió idevágó átlaga 30%. „Természetesen minél fejlettebb egy ország, annál több pénzt költhetnek a fiatalok például mozi-, színház-, koncertlátogatásra, vagy a legkülönfélébb sporttevékenységekre. E tekintetben sokat tehet azonban az állam is. Példaként Luxemburg említhető, ahol az áfakulcs 17%-os, a kulturális és sporttevékenységekre, vagy például a könyvekre kedvezményes, 3%-os áfakulcsot vezettek be, ezzel is csökkentve ezek árát” – mondta Buchláková. Az uniós tagországok közül a finn fiatalok vannak a legjobb helyzetben, akiknek csupán a 2%-a vallja azt, hogy nincs elég pénze a kulturális és sporttevékenységekre. A sorban a luxemburgiak és az észtek következnek, 8 és 11%kal. A sereghajtó Spanyolországban és Görögországban ezzel szemben a fiatalok csaknem felének nincs elegendő pénze az említett szabadidős tevékenységekre, Magyarországon pedig a fiatalok 38 százaléka vallja ugyanezt, ami a harmadik legrosszabb eredmény az EU-ban.