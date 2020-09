A fiatalok még nehezebben helyezkednek el

A szlovák gazdasággal kapcsolatban a Statisztikai Hivatal elemzői az elmúlt időszakban ugyan már több olyan derűlátó elemzéssel is előrukkoltak, amelyekből arra következtethettünk, hogy a koronavírusjárvány okozta átmeneti sokkot Szlovákia lassan feldolgozza, a foglalkoztatottság szempontjából egyelőre azonban nem szolgálnak jó hírekkel. A járvány által leginkább sújtott ágazatokban továbbra is jóval kevesebben dolgoznak, mint egy évvel ezelőtt. A most közzétett adatok szerint a szállodaiparban júliusban is több mint az ötödével kevesebb alkalmazottat foglalkoztattak, mint egy évvel korábban, és a tizedével maradt el az egy évvel korábbitól az éttermi alkalmazottak száma is. A visszaesés azonban – egy kivétellel – az összes ágazatot érintette. Az IT-ágazatban júliusban ugyan nem egész 1 százalékkal dolgoztak többen az előző év azonos időszakához képest, azonban ez is jóval rosszabb adat a júniusi 5 százalékos növekedéshez viszonyítva.

Bajban a pályakezdők

Akik elvesztették a munkájukat, azoknak továbbra sem egyszerű új állást találniuk, a legnehezebb helyzetben azonban a pályakezdő fiatalok vannak. „A 29 évnél fiatalabbak teszik ki az összes állástalan csaknem harmadát. A fiatalok egy részének pedig több mint a felével csökkentek az esélyei az elhelyezkedésre a járvány kirobbanása előtti időszakhoz képest” – nyilatkozta lapunknak Andrej Gurín, a Grafton Slovakia személyzeti tanácsadó és munkaközvetítő ügynökség üzletfejlesztési menedzsere. Szavai szerint a legfrissebb felmérésükben ezért most annak néztek utána, mely ágazatokban van a fiataloknak a legnagyobb esélyük az elhelyezkedésre.

Duális képzés

„A legjobb startpozícióval a duális képzésben részesülők rendelkeznek, számukra ugyanis az ebben a programban részt vevő cégek biztosítják a munkát. Az átlagosnál jobb helyzetben vannak azok is, akik az iskolaügyben szeretnének elhelyezkedni, sok iskola ugyanis még a tanév kezdete után is keres tanárokat. A többi ágazatban azonban egyáltalán nem könnyű a helyzet, hiszen a járvány okozta sokkhatás még sokáig érezteti majd a hatását” – mondta el Gurín.

Régiós különbségek

Jelentős különbségek vannak az egyes régiók között is. „Azokban az ágazatokban, amelyeknél a munkahely betöltéséhez feltételül szabják a szakmai gyakorlatot, a pályakezdők természetesen csak nehezen rúgnak labdába. Amelyekben azonban ezt nem követelik meg, például a gyártásban és a raktározásban, Trencsén és Zsolna megyében már javult a helyzet, és a szabad munkahelyek számát tekintve ezekben a megyékben már csaknem elérték az év eleji szintet” – mondta el Gurín. „A magyarok által lakott megyék közül Nyitra megyében elsősorban a gépipari és elektrotechnikai szakokon végzett pályakezdők találnak könnyebben munkát az itteni ipari parkokban” – tette hozzá a Grafton nyitrai irodájánál dolgozó Monika Suranová.

Fontos a nyelvtudás

Az április és július közötti időszak látványos visszaesését követően lassan a keletebbre fekvő megyékben is több az állásajánlat, a Grafton kassai fiókjánál dolgozó Anna Ričányová szerint azonban a pályakezdők továbbra sincsenek irigylésre méltó helyzetben, hiszen elsősorban szakmai gyakorlattal rendelkező munkásokat keresnek. „A pályakezdők számára továbbra is kevesebb új állást kínálnak, ami elsősorban az IT-ágazatban és a pénzügyi szektorban elhelyezkedni kívánóknak okoz fejfájást. A több nyelven beszélő pályakezdők azonban most is nagyobb eséllyel találnak új állást. A legnagyobb igény az angolul, németül, franciául és magyarul beszélők iránt mutatkozik” – mondta el Ričányová.

A fiatalok nincsenek könnyű helyzetben Pozsony megyében sem. „Itt a pályakezdők által betölthető állások száma is csaknem a felével esett vissza. A legnagyobb csökkenést az IT-ágazatban és a hivatali állások esetében mértük” – mondta el Michal Batis, a Grafton szakembere, aki szerint a kereskedelemben, a gyártásban és a logisztikában már nem ilyen drámai a helyzet, vagyis ezekben az ágazatokban a pályakezdők is könnyebben találnak állást.

Ki fizet a legjobban?

A járvány miatt az idei második negyedévben a fizetések is csökkentek, miközben a pályakezdők eleve kevesebbet kerestek. Júliusra azonban a bérek szempontjából némiképp már javult a helyzet. A Statisztikai Hivatal most közzétett felmérése szerint júliusban már csak a szállodaiparban csökkent az átlagbér, nem egész 6 százalékkal az egy évvel korábbihoz képest, azonban már ez is kedvezőbb adat a júniusi, csaknem 20 százalékos visszaeséshez képest. A szállodaiparban júliusban így 751 euró volt a bruttó havi átlagbér. Az éttermekben dolgozók fizetése júliusban ugyan már csaknem 5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, azonban továbbra is ez a legrosszabbul fizető ágazat, alig 558 eurós átlagbérrel. Kisebb-nagyobb növekedést mértek az összes többi vizsgált ágazatban is, miközben a legjobban továbbra is az IT-ágazat munkáltatói becsülik meg az alkalmazottaikat, átlagosan havi bruttó 1966 eurót fizetve nekik. A nagykereskedelemben ugyanez 1095, az iparban 1157, a kiskereskedelemben 822, az építőiparban 782, a közlekedésben és raktározásban pedig 1040 euró.