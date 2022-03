„A cél a menekült gyerekek beilleszkedésének támogatása”

A háború elől menekülő gyermekek oktatását is be kell biztosítani, a minisztérium adatai szerint egy eperjesi alapiskolába már több mint 100 ukrán gyerek jár, Pozsonyban pedig 17-ről tudnak, országos összesített adatok viszont egyelőre nincsenek - TASR

Szlováknyelv-tanfolyam, ingyenebéd és iskolapszichológus – többek közt ezt javasolja az oktatási minisztérium a háború elől menekülő ukrajnai gyerekek részére. A legfontosabb tudnivalókat már ukrán nyelvre is lefordították.

Pozsony | Szlováknyelv-tanfolyam, ingyenebéd és iskolapszichológus – többek közt ezt javasolja az oktatási minisztérium a háború elől menekülő ukrajnai gyerekek részére. A legfontosabb tudnivalókat már ukrán nyelvre is lefordították.

Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter a keddi sajtótájékoztatón beszámolt a szaktárca lépeseiről a háború elől menekülő ukrán gyerekek oktatásával kapcsolatban. A szülők számára legfontosabb alapinformációkat már ukrán nyelven is összefoglalták, Gröhling arra kérte a nyilvánosságot, aki menekülteket fogadott be, mutassa meg nekik ezt a dokumentumot. Megerősítette, ahhoz, hogy Szlovákiában iskolába járhassanak az ukrán gyerekek elsősorban ideiglenes menedékjogra van szükségük, amit azonnal az érkezésük után kérvényezhetnek. Az iskolában, illetve óvodában fel kell mutatni az igazolást, hogy a kérelmezési folyamat megkezdődött. Ezt követően az iskola feladata felmérni a gyerek tudásszintjét. Gröhling kiemelte, ha a tanuló nem tud szlovákul, akkor a korának megfelelő évfolyamba javasolt besorolni. Szükség esetén eggyel alacsonyabb osztályba is kerülhet, a miniszter szerint azonban a legfeljebb egyévnyi különbséget tiszteletben kell tartani. A diákoknak joguk van a szlováknyelv-tanfolyamhoz, az iskola tehát kijelöl egy alkalmazottat, aki szlovák nyelvre tanítja az idegen országból érkező tanulókat. Az állam a megyei tanügyi hivatalon keresztül fedezi az iskola számára a kurzussal járó költségeket.

Az óvoda- és iskolalátogatás feltétele az orvosi igazolás a diák egészségügyi állapotáról, amit belépés előtt fel kell mutatni az intézmény vezetőjének. Elena Prokopová, az egészségügyi minisztérium gyermekgyógyászati szakértője hangsúlyozta, bármelyik gyermekorvost felkereshetik – akár az ismerősök által javasolt szakembert, vagy a lakhelyükhöz legközelebbi orvost is meglátogathatják. Prokopová hozzátette, az orvos ellenőrzi, az adott gyermek rendelkezik-e a szükséges oltásokkal, valamint további preventív kivizsgálásokat végez.

Beilleszkedés

Gröhling állítja, az ukrajnai és hazai iskolarendszer között nem olyan nagy az eltérés, az előírt tananyag ugyanis Európa-szerte hasonló. A legnagyobb gondot a nyelv és a betűk írása jelentheti, valamint az új osztályzáshoz is hozzá kell szokniuk. Ukrajnában 1–12 közötti pontrendszerrel értékelik a diákokat, ami ráadásul épp fordított elv alapján működik – az ottani egyes a szlovákiai ötösnek felel meg, tehát minél rosszabb teljesítmény, annál kevesebb pont jár érte. „Nemcsak az a célunk, hogy az ukrajnai diákokat iskolapadba ültessük, hanem szeretnénk olyan iskolai környezetet teremteni nekik, ahol segítséget és támogatást kaphatnak” – jelentette ki Gröhling. A befogadási folyamatban az iskolának intervenciós csapatok segíthetnek, a miniszter szerint pszichológusok, speciális pedagógusok és ukrán nyelven beszélő személyek alkotják a csapatokat. A tárca szerint jelenleg összesen 17 szakértői csoport működik, mely támogatást nyújt az iskoláknak a háború elől menekülő gyerekek zökkenőmentes beilleszkedésében.

Lépésről lépésre

A tanulók étkeztetése szintén felvet néhány kérdést – a szülők sok esetben nem tudják kifizetni az iskolai ebéd árát a gyerekük számára. Gröhling azonban megerősítette, az ukrajnai gyerekeknek jár az ebéd, amit a minisztérium átfizet az iskolának. Ezt azonban az igazgatónak először a fenntartó irányába kell jelezni.

A minisztérium adatai szerint egy eperjesi alapiskolába már több mint 100 ukrán gyerek jár, Pozsonyban pedig 17-ről tudnak. Konkrét számokról azonban egyelőre korai beszélni, arról, hogy az iskola felveszi-e az adott diákot, az intézmény igazgatója dönt, a minisztériumnak nincs beleszólása. A tárca értesülései szerint jelenleg 4 ukrán tanár jelentkezett a hazai iskolákba. Az ukrán nyelven beszélő személyek jelentkezését továbbra is várják, jelenleg azonban felmerült egy probléma, amit Gröhling állítása szerint Mária Kolíková igazságügyi miniszterrel közös erővel igyekeznek orvosolni. Szlovákiában ugyanis a törvényből kifolyólag minden tanárnak igazolnia kell, hogy nem büntetett előéletű. Az erkölcsi bizonyítvány kérvényezése azonban, tekintettel az Ukrajnában dúló háborúra, jelenleg nem kivitelezhető.

A tárcavezető további gyakorlati problémákra hívta fel a figyelmet – több olyan diák érkezett Szlovákiába, akik épp a középiskolai felvételi előtt állnak, vagy pedig az érettségi vizsgákat kellene napokon belül abszolválniuk. Gröhling megjegyezte, két diáklány esetében igyekeznek megoldani ezt a kérdést – a szlovákiai szabályok értelmében ugyanis szlovák nyelvből és irodalomból is kellene vizsgázniuk, amit érthető módon nem tudnak teljesíteni. A lehetséges megoldások között említette a távúton történő tesztelést, valamint fontolgatják az ukrajnai tanárokból álló csapat Szlovákiába küldését.