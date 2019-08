„A 2020-as parlamenti választás a cél“

Ön mit vár a mozgalomtól?

Látjuk, hogy a két mérvadó magyar párt sajnos nem tudott megállapodni egymással. Én azt gondolom, hogy ha a Híd és az MKP megfelelő hozzáállást tanúsított volna, amilyet ez az ügy meg is kíván, akkor egy olyan összefogás jöhetett volna létre, ami igazán hatékony parlamenti képviseletet eredményezhetett volna a szlovákiai magyaroknak. Ez sajnos nem történt meg. Az új platformtól személy szerint azt várom, hogy egy helyes értékrend menti programot dolgozzanak ki a tagjai.

A sajtóhírben „nyitott platformról” és „széles körű egyeztetések kezdeményezéséről” esik szó. Mit jelent ez pontosan? Hajlandóak lennének tárgyalóasztalhoz ülni a többi szlovákiai magyar párttal is? Vagy ez ki van zárva?

Én mindig is a tárgyalások híve voltam. Elismerem, hogy ez sokszor fárasztó, de az embernek úgy kell tárgyalóasztalhoz ülnie, hogy valós eredményeket vár el az egyeztetéstől. Persze fontos, hogy az egyik fél ne erőltesse rá a másikra az akaratát, hanem olyan megoldást találjanak, amely mindkét fél javát szolgálja. Az összefogás egy olyan perspektivikus cél, amiért mindenkinek le kell mondania valamiről, és valami mellé oda kell állnia.

Szóba jöhetnek olyan képviselők is, akik korábban esetleg a Híd vagy az MKP színeiben indultak?

Én nagyon remélem, hogy igen. Az utóbbi napokban már szivárogtak a hírek a Híd oldaláról, hogy többen is átértékelnék az összefogás gondolatát. Sólymos László korábban elmondta, hogy együttműködéspárti, Nagy József is. Szerintem már többen is látják, hogy nem volt jó a helyzetértékelés a Hídnál, amikor a tárgyalásokat berekesztették. Én azt gondolom, hogy azokat, akik már kormányzati tapasztalattal rendelkeznek – gondolok itt miniszterekre és államtitkárokra –, kár volna kihagyni, tapasztalataikat nem hasznosítani. Személy szerint szívesen látnám őket a mozgalomban, akár katalizátorként is, hogy csökkentsék a feszültséget.

Hogyan látja az esetleges együttműködést a Progresszív Szlovákia magyar platformjával?

Hangsúlyoznám, hogy most a saját véleményemet mondom, nem pedig a mozgalom hivatalos álláspontját. Személy szerint nem tartom jó ötletnek, hogy egy jövőbeni választási lista összeállításakor a Progresszív Szlovákiából hozzunk képviselőket. Viszont ez nem azt jelenti, hogy nem lehet tárgyalni a program bizonyos pontjairól, közös problémákról. A programok átfedésénél, ügyek mentén természetesnek tartom az együttműködést, akár parlamenti, akár kormányzati szinten is. Azt pedig elég szerencsétlen dolognak tartom, hogy a jelenlegi magyar politikai vezetés alkalmatlansága oda vezetett, hogy a Progresszív Szlovákia a helyzetet jól kihasználva potenciális fiatal szavazókat szólít meg a Komáromi járásban. Ezeknél a fiataloknál már nemcsak a magyarság a hívó szó, hanem megnézik azt is, hogy az egyes pártok milyen politikai programot kínálnak számukra. Azt kell hogy mondjam, teljesen igazuk is van, hiszen ha a jövőben itt akarnak élni, akkor jogosan kíváncsiak arra, hogy a következő kormányok mit tudnának kínálni számukra. Az Összefogás mozgalomnak egy olyan értékközpontú programot kell kidolgoznia, amely megkérdőjelezhetetlenné teszi az olyan hagyományos értékeket, mint a szabadság, demokrácia, emberi jogok, valamint a jogállamiság. Ez a program reményeim szerint egyrészt a mozgalom iránytűje kell legyen, másrészt pedig irányadóvá kell válnia a partnerek megválasztásánál is.

Ön szerint van a mozgalomnak reális esélye arra, hogy választólistát állítson össze a 2020-as parlamenti választásokra?

Természetesen a mozgalom szakembereinek azonnal el kell kezdeniük dolgozni a program egyes pontjain. Én azt gondolom, hogy ez nem annyira időigényes, hogy ne lehetne megoldani az elkövetkezendő három hónapban. A 2020-as parlamenti választás a cél. A nagy magyar pártok politikusainak lett volna a kötelessége, hogy megoldják az összefogást, ez nem sikerült. Most egy új mozgalom bontja szárnyait, mely megpróbálja elvégezni ezt a feladatot.