Gyimesi „oszkártalanítana”, Orosz szerint viszont nincs mit

„A 2024-es év legfontosabb feladata: Oszkártalanítani a Magyar Szövetséget!” – írta közösségi oldalán az óév utolsó napjaiban Gyimesi György a párt egyik alelnöke, majd egy olyan internetes bejegyzést illesztett hozzá kommentárban, amelyben a pártnak az Összefogásból érkező politikusait a nagyvállalkozóként is ismert Világi „rabszolgáinak” nevezték. A bejegyzés szerint a MOL-csoportba tartozó Slovnaftot irányító Világinak többek között Orosz Örsre, a párt másik alelnökére és Mózes Szabolcs elnökségi tagra van közvetlen befolyása. Gyimesinél aziránt érdeklődtünk, milyen ráhatásról tud, amit a nagyvállalkozó a párt vezetőire gyakorol, milyen hatása van ennek az egész formációra. A volt parlamenti képviselő, aki most decemberben lépett be a Magyar Szövetségbe azonban csak azzal válaszolt, az „oszkártalanításról” szóló posztja a téma felvetését szolgálta. „Ennek kifejtésére az előttünk álló esztendő szolgál” – zárta a tömör válaszát.

Maga Orosz Gyimesi kijelentéséről lapunknak elmondta, a párt belügyeit a formáció országos elnökségében kell megvitatni, amelynek ülését a héten hívják össze. „Rá fogok erre kérdezni, mert engem is érdekel. Nem tudom ugyanis ezt értelmezni” – mondta a másik alelnöknek az „oszkártalanításról” szóló kijelentésére vonatkozóan, és hozzátette, ő nem akar a sajtón keresztül üzengetni. Ugyanakkor belső bomlasztásnak nevezte Gyimesi tevékenységét, és arra is emlékeztetett, a volt képviselő korábban a Csemadokot, de a református közösséget is bírálta. Orosz rámutatott, Gyimesi a tavaly decemberi pártkongresszuson azt jelentette be, a Magyar Szövetséggel együttműködni szándékozó szervezetek hálózatának felépítése a fő feladata. „Remélem, kialussza magát, aztán kiderül, mi is számára a legfontosabb” – tette hozzá.

Arról, hogy Gyimesi nyilvánosan fogalmazta meg a párt belügyeire vonatkozó üzenetét, Orosz azt mondta, ebből az látszik, hogy a volt OĽaNO-s parlamenti képviselő nem csapatjátékos. „Ez annyit jelent, a kollégának Igor Matovič mellett nem volt alkalma megtanulnia, hogy mi az a csapatjáték” – jelentette ki Orosz azzal, reméli, majd a Magyar Szövetségben ezt Gyimesi elsajátítja. A volt képviselő ugyanakkor népszerűsítette, közösségi oldalán is megosztotta azt az információt, egy online portál bejegyzését, mi szerint Világinak pont az egykori Összefogás-platform politikusaira van közvetlen befolyása. Ezt Orosz egyértelműen elutasította. Szerinte félrevezető ezzel foglalkozni, hiszen magát ebben az értelemben független közszereplőnek tartja. Hozzátette azonban, ahogy a hazai közéletben sokan, ő is személyesen ismeri Világit. „Király Zsolt pedig, a kérdéses álhírportál szerkesztője, aki egyben Gyimesi kampányfőnöke és menedzsere, az elmúlt években az ideje egy jelentős részét szentelte annak, hogy személyesen lejárasson engem” – állította Orosz, és hozzátette, nem ismeri Király motivációit.

Orosz úgy nyilatkozott, zavarja őt az, ha egyesek csak valami ellen tudják magukat megfogalmazni. „Az örök ellenségkeresés a munkának a könnyebbik vége, ezt a fotelből is meg lehet csinálni” – jelentette ki azzal, az ilyesmi pótcselekvés. Majd arról beszélt, a körülötte, így az Összefogás, vagy Gombaszög környékén lévő emberek mindig valaminek az építésén dolgoztak. „Építettük a kétnyelvűséget, az emlékhelyeket, a tömegrendezvényt, a borturizmust és még sorolhatnám” – mondta. Orosz arról is beszélt, a Magyar Szövetség számára a soron következő államfő- és EP-választás jelenti a fő kihívást, amelyek közül szerinte az utóbbi a fontosabb. Úgy véli, a párt megosztása a nemzetárulással lenne egyenlő.

Az ügyben kerestük Világit is, aki azonban nem akart az Új Szónak nyilatkozni. Néhány hete viszont a Napunknak adott hosszabb interjújában tagadta, hogy anyagilag támogatta volna a Magyar Szövetség elődpártjának, az Összefogásnak a létrejöttét. „Eszmei támogatást nyújtottam nekik” – mondta a lapnak. Ugyancsak kerestük Forró Krisztiánt, a párt elnökét, aki azonban lapzártáig nem válaszolt a kérdéseinkre.