600 ukrán egészségügyi dolgozó Szlovákiában

A központi szociális ügyi hivatal (ÚPSVaR) tavaly decemberben 572 ukrán orvost és 31 ukrán nővért jegyzett a szlovák egészségügyben. Ez azt jelenti, hogy a keleti szomszédunktól csaknem hétszer annyi egészségügyi dolgozó érkezik, mint a listán a második helyen álló Oroszországból. Egyébként összesen 1200 körül van a külföldi egészségügyi alkalmazottak száma.

Az egészségügyben már régóta komoly gond a munkaerőhiány, becslések szerint 3500 orvossal és legalább ugyanennyi nővérrel van kevesebb a szükségesnél. Emellett 2000 hazai orvos már nyugdíjas korú, hamarosan befejezik a munkát.



Az egészségügyi tárca szerint pozitívum, hogy külföldi orvosok vonzónak találják a szlovák egészségügyet. „Természetesen értékesek az ország egészségügyi rendszere számára, hiszen a munkaerőhiány a legfőbb problémák közé tartozik. Ennek érdekében például egyszerűsítettük a külföldi munkavállalók elhelyezkedésének adminisztratív feltételeit” – mondta lapunknak Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője.

Iveta Lazorová, a nővérkamara elnöke nem látja ennyire pozitívan a helyzetet. „A minisztérium igyekezete hosszú távon sajnos egyáltalán nem segít a betegeken, sem a rendszeren” – jelentette ki Lazorová. A kamara szerint nem külföldről kellene hozni orvosokat és nővéreket, hanem a szlovákiai dolgozók munkakörülményein kell javítani.



Eliášová állítja, a tárca tisztában van azzal, hogy a problémákat nem lehet a külföldi orvosokkal megoldani, de átmeneti segítséget jelentenek. „Több intézkedést is hoztunk, amelyekkel a hazai orvosokat és nővéreket maradásra akarjuk ösztönözni. Ilyen például az évi 2000 eurós ösztöndíj a nővérképző főiskolák diákjainak. Az orvosi egyetemek az idei tanévre 205-tel több diákot vettek fel, mint az előzőben” – nyilatkozta a szóvivő.

A nővérkamara aggódik



Marian Petko, a kórházszövetség (ANS) elnöke egyetért a minisztérium álláspontjával.

„Már csak azért is szükségesek a külföldi egészségügyi dolgozók, mert ha a következő években több diák is választja az orvosi pályát, ők akkor is csak bő tíz év múlva lesznek képzett szakorvosok” – mondta az ANS elnöke.