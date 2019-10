25 év után önálló a pozsonyi Kunsthalle

A pozsonyi Művészetek Házában található kortárs művészeti galéria azután került a figyelem középpontjába, hogy az intézmény igazgatója, Nina Vrbanová véletlenül észrevette, hogy egy úgynevezett kreatív központ kialakítását tervezik abban az épületben, amelyben a Kunsthalle is található. A művészeti és szakmai közeg egyszerre fejezte ki nemtetszését az ügyben, féltve a kortárs galéria által használt termeket. Hogy felhívják a figyelmet a problémára, útjára indították a Stojím pri Kunsthalle (Kunsthalle mellett állok) elnevezésű kampányt, amelyhez több hazai művész is csatlakozott.

A nyílt párbeszédre akadémiai területen, a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán került sor, ahol vitát szerveztek, amelyre Ľubica Laššáková (Smer) kulturális minisztert is meghívták, akárcsak Vrbanovát, vagy a Szlovák Nemzeti Galéria igazgatóját, Alexandra Kusát, ugyanis a Kunsthalle az ő intézménye alá tartozik. A miniszter a vitán ígéretet tett arra, hogy támogatni fogja a kortárs galéria törekvéseit abban, hogy januártól önálló intézménnyé válhasson.

Bár a miniszter először nemet mondott a Kunsthalle működéséhez szükséges költségvetésre, a minisztérium honlapján augusztusban megjelent közlemény szerint a felek megegyeztek abban, hogy 2020-tól önálló intézménnyé válik a galéria, és 400 ezer eurós költségvetésből fog gazdálkodni. Ezt lapunknak a Kunsthalle sajtósa, Zuzana Böhmerová is megerősítette. Hozzátette, bérleti díjat a továbbiakban is fizetni fognak, amelynek összege már a költségvetés részét képezi. Böhmerová azt is elmondta, az intézmény novemberi kiállítására megkapták azt a 40 ezer eurót, amelyet a miniszter még tavasszal nem hivatalosan megígért.

Abban is egyezség született, hogy a Kunsthalle a Művészetek Háza azon helyiségeiben folytathatja működését, amelyekben már öt éve működik. Az intézmény a pénzügyminisztérium beleegyezését is kérvényezte, amelyet pénteken meg is kapott.