19 évet kapott Kočner és Rusko

Befejeződött a Markiza-váltók meghamisítása és az igazságszolgáltatás akadályozása ügyének tárgyalása a Speciális Büntetőbíróságon. Marián Kočnert és Pavol Ruskót 19 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság, Kočnernek ezen felül 10 ezer eurós pénzbüntetést is kiszabtak. A börtönbüntetést mindkettőjüknek a legszigorúbban őrzött börtönben kell letölteniük.

Az ügyész 20 év letöltendő börtönbüntetést javasolt eredetileg, így elmondható, hogy a bíróság majdnem teljesen egyetértett a javaslatával.

A vád szerint Marián Kočner és Pavol Rusko négy hamis váltót állított ki, ezeket pedig mellékletként mutatták be a fizetési meghagyásokhoz. Ezzel 69 millió euróhoz jutottak volna. Kočner ellen Ján Kuciak újságíró meggyilkolása ügyében, valamint a Gatex cég ügyében is vádat emeltek hűtlen kezelés miatt. Ruskót a váltóhamisítás mellett azzal is vádolják, hogy ő rendelte meg Sylvia Klaus-Volzová meggyilkolását. Ezekben az ügyekben egyelőre nem született döntés.