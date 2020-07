Karhan 3-4 meccs után fogja látni, mire képesek a komáromiak a II. ligában

Rövid idő alatt kétszer is felkészítette a KFC-t a bajnokságra. Az év elején a 2019/20-as évad tavaszi idényére, júliusban pedig a 2020/ 2021-es új évadra. Miben tért el a csapat felkészülése tavasszal, és most?

A felkészülés tartalmában és intenzitásában nem volt különbség. Azt viszont tudni kell, hogy két különböző csapatról van szó. Az átigazolási időszakban többen távoztak a csapatból, s az induló szezonra újak – többnyire fiatalok – érkeztek. Tavasszal a bennmaradást tűztük ki célul, amire végül a járvány miatt nem volt szükség, most pedig tiszta lappal szeretnénk jobb eredményt elérni, mint az előző évad első felében sikerült. A KFC teljesítőképességét egyelőre nehéz megítélni, mert az előző csapatnak csak egy mérkőzésre volt lehetősége a járvány miatt (Puhóban 1:0-ra maradt alul a KFC – a szerző megj.), a megfiatalított jelenlegi gárda pedig szombaton játssza első bajnokiját Podbrezován.

Az új idényre való felkészülésre most mindössze három hét állt rendelkezésre, hetente több mint két mérkőzést játszottak a fiúk, s ezenkívül intenzív edzéseket is vezényelt. Nem volt ez egy kicsit sok a csapatnak?

A futballban a legjobb edzésforma a játék, a meccseken előforduló helyzetek gyakorlása, tehát az a tevékenység, amely a tétre menő összecsapásokon megvalósul, és állandóan ismétlődik. A nyolc meccs valóban sok három hét alatt, de voltak az ellenfelek között szerényebb képességű csapatok is. Az ilyen meccsekre is szükség van, mert szabadabb a játék, több lehetőség kipróbálását teszi lehetővé a pályán. A fiúk helytálltak a jobb képességű csapatok ellen is (Vasas 3:1, Sereď 3:2). Az eredmények ígéretesek, azonban tárgyilagosan kell értékelni a teljesítményt, mert a II. ligában az ellenfelek nagyobb játékerőt képviselnek. Erre választ igazán csak a bajnoki meccsek után kapunk.

A csapat összetétele minden szünetben jelentősen változik, ami azt jelenti, hogy elölről kell kezdeni a munkát. Hatan-heten elmennek, s megközelítően ilyen számban jönnek. A jelenlegi helyzetben ilyen tekintetben javulhat a játék minősége a csapatban?

Erre nem tudok egyértelmű választ adni, de remélem, hogy igen. Megint csak azt tudom mondani, hogy a bajnoki meccseken meglátjuk. 3-4 forduló után könnyebben tudjuk majd értékelni csapatunk teljesítőképességét. Meglepetések azonban lehetnek.

Van akkora tapasztalata a szlovákiai futballozásban, hogy meg tudja ítélni, jelenlegi csapata helytáll-e a II. ligában.

A KFC képes teljesíteni azt a minőséget, amely a II. ligában van. Igyekeztünk úgy dolgozni, hogy nyugodtan léphessünk pályára. A jobb minőséget pedig el kell ismernünk az ellenfeleknél.

A felkészülés alatt, munkavégzés közben hogyan érezte magát a csapattal?

Mindig megtaláltam a módját annak, hogy elérjem a fiúkkal azt, amit elterveztem, s remélem, hogy ez folytatódik a bajnokságban is, és az eredményekben is megmutatkozik.

A fiúk azt gondolják, hogy ha képesek lesznek teljesíteni azt, amit ön elvár tőlük, akkor a siker ebben az idényben nem marad el.

Ha a srácok ezt gondolják, akkor én mindig a tudomásukra adom, hogy mit várok el tőlük. Ez egyébként eddig is így volt.