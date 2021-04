Javul, de törékeny a járványhelyzet Csehországban

„Nagyon óvatosnak kell lennünk, nem szabad elsietni a nyitást. A mutatók valóban javulásról tanúskodnak, de a helyzet továbbra is nagyon törékeny” – jelentette ki Petr Arenberger tárcavezető kedden reggel a cseh közszolgálati rádióban.

A minisztérium honlapján megjelent legfrissebb statisztikák szerint hétfőn 3843 új fertőzést mutattak ki a laboratóriumi szűrések, ami november vége óta a munkanapon azonosított legalacsonyabb számú fertőzés.

A kórházakban hétfőn 5300 beteget kezeltek, ami ugyan 150 pácienssel több, mint a hét végén ápoltak száma, de mintegy ezerrel kevesebb, mint egy héttel korábban. Súlyos állapotban 1144 beteg van, két hónap óta a legkevesebben. A kedd reggeli kimutatás szerint a lélegeztetőgéppel ellátott ágyak 27 százaléka szabad jelenleg. Három hete ez az arány 15 százalék alatt mozgott.

Mindezzel ellentétben az utóbbi napokban romlott a járvány terjedését mutató reprodukciós szám, amely hétfőn 1,05-re emelkedett. Legutóbb március elején volt ilyen magas.

Petr Arenberger javaslata alapján a kormány hétfőn este újra két személyben korlátozta a beltéri és kültéri gyülekezések résztvevőinek számát. A múltheti kormánydöntés még a kültéren 20, a beltéren pedig 10 személy összejövetelét engedélyezte.

Csehországban hétfőn megszűnt a szükségállapot, kinyílt néhány üzlet, és az általános iskolák alsó tagozatos tanulói is heti turnusokban váltakozva visszatérhettek a tantermekbe. A legfontosabb változás, hogy a szabad mozgás már nincs korlátozva, és nincs éjszakai kijárási tilalom. Továbbra is azonban kötelező legalább az FFP2-es típusú légzésvédők használata.

A vállalkozók részéről nagy az igény és a nyomás az összes bolt és szolgáltatás mielőbbi megnyitására. Jan Havlíček kormányfőhelyettes, gazdasági miniszter azt nyilatkozta, hogy a nyitásra a helyzet függvényében fokozatosan, várhatóan április végétől kerül majd sor.

Hétfőn az orvosok 54 263 adag oltószert adtak be. Csehországban – a szaktárca statisztikája szerint – eddig összesen 2,148 millió vakcinát adtak be, mindkét dózist 742 653 személy kapta meg. Az országban továbbra is az Európai Unióban elfogadott vakcinákat használják. A sajtóban vita folyik arról, nem kellene-e engedélyezni az orosz Szputnyik V vakcinákat is. Jan Hamáček belügyminiszter szerint pedig Prága előre megvehetne bizonyos mennyiségű Szputnyikot, hogy uniós engedélyezése esetén azonnal használhassák.