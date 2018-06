VIDEÓ: öt emelet magasra mászott egy kínai férfi, hogy megmentsen egy gyermeket

A "kínai pókembernek" végül sikerült megmentenie a gyereket, visszatolta a rácsok mögé. A férfi nevét nem hozták nyilvánosságra, és egyelőre azt sem tudni, hogy került ilyen helyzetbe a gyermek - írja az Index.

Thumbs up to China’s #Spiderman! A brave veteran climbed a 5-story building with bare hands to rescue a boy stuck between window grilles with the body hanging in the air in central China’s Hunan on Wednesday pic.twitter.com/HCrkFqaP1G