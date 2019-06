VIDEÓ: Nagy sebességgel pörgetni kezdte a mentőhelikopter a megsérült 74 éves nőt

A Phoenix-hegységbeli Piestewa-csúcson kirándulás közben megsérült egy 74 éves nő, akinek a tűzoltók mentőhelikopterrel mentek a segítségére. Csakhogy a nő hordágyát valamiért nem tudták jól rögzíteni, ezért a sérült szállítás közben perceken át nagy sebességgel pörgött a levegőben a helikopterről lefelé lógva.

Az abszurd és meghökkentő esetről egy felvétel is készült:

A nőt végül be tudták vinni, és közölték, hogy az állapota stabil. (444 via Citynews 1130 via 24)