Mitől függ a nyugdíj összege?

Képlet szerint



A konkrét összeget a következő képlettel állapítják meg: POMB xODPxADH. A POMB az átlagos személyi bérpont (priemerný osobný mzdový bod), az ODP a teljes nyugdíjbiztosítási időszak (obdobie dôchodkového poistenia), az ADH az aktuális nyugdíjérték (aktuálna dôchodková hodnota). Akinek a nyugdíjkorhatár elérése után is volt társadalombiztosítása, először kiszámítják, hogy a nyugdíjkorhatár elérésének a pillanatában milyen járandóságra jogosult, majd azután a ledolgozott időszakot külön értékelik, külön összeget állapítanak meg, és a kettőt összeadják. Ha valaki utána ismét munkába áll, a biztosító az új biztosítási időszak alapján kiszámított összeggel megtoldja a havi járandóságot. Korábban ezt az emelést kérni kellett. Jelenleg a biztosító automatikusan is megteszi. A dolgozó nyugdíjasok járandóságát akkor is átszámolják, ha még tart a munkaviszonyuk. Az emelés mértékét a munkaadótól továbbított adatok alapján számolják ki.



Korengedményes nyugdíj



Korengedményes nyugdíj összegét úgy állapítják meg, hogy először kiszámolják az öregségi nyugdíjat, és ebből minden egyes hónapért, amennyi hiányzik a nyugdíjkorhatárig, levonnak 0,5 százalékot. Ha valaki 2 évvel korábban kéri a nyugdíjaztatását, 12 százalékkal csökkentik azt az összeget, amit öregségi nyugdíjként megkaphatna. A rendes nyugdíjkorhatár elérésekor nem igényelhet öregségi nyugdíjat, pontosabban az addigi juttatása automatikusan öregségi nyugdíjjá változik, de az összeg nem módosul, azaz élete végéig a korengedményes nyugdíjként jóváhagyott összeget fogják folyósítani – csak a szokásos januári valorizáláskor vagy akkor emelkedik, ha időközben a nyugdíj mellett dolgozik.



Rokkantak



A rokkantsági nyugdíj összege a megrokkanás időpontjában betöltött életkortól, a nyugdíj megállapításáig szerzett szolgálati idő tartamától és a rokkantság fokától függ. A rokkantság fokának megfelelően a biztosítottakat 3 csoportba sorolják: 1. a munkaképesség több mint 70 százalékkal csökkent; 2. a munkaképesség több mint 40, de legfeljebb 70 százalékkal csökkent; 3. a rokkantságot – alkohol vagy más függőséget okozó szerek fogyasztásával – saját maguk okozó személyek. A nyugdíj megállapításáig szerzett szolgálati időhöz hozzászámolják az ún. hozzáadott időszakot (pripočítané obdobie), vagyis annyi évet, amennyi hiányzik a rendes nyugdíjkorhatár eléréséig. A konkrét összeget 3 bonyolult képlet alapján számolják ki. A biztosító honlapján van nyugdíjkalkulátor, amellyel mindenki kiszámíthatja a feltételezett járandósága összegét.



Özvegyek és árvák



Az özvegyi nyugdíj összege 60%a annak az öregségi, korengedményes vagy rokkantsági járandóságnak, amelyet az elhunyt házastársnak a haláláig folyósítottak, illetve amelyikre addig jogosultságot szerzett.

Az árvasági nyugdíj 40%-a annak az öregségi, korengedményes vagy rokkantsági járandóságnak, amelyet az elhunyt szülőnek vagy örökbefogadónak a haláláig folyósítottak, illetve amelyikre addig jogosultságot szerzett.



Minimálnyugdíj



Csaknem 4 éve létezik minimálnyugdíj Szlovákiában: azzal a céllal vezették be, hogy az anyagi szükséghelyzetben levő idős személyek ne szoruljanak szociális segélyre, hanem az állam automatikusan biztosítson számukra egy minimális jövedelmet az alapvető életkörülmények biztosítására. Ahhoz, hogy valaki jogosult legyen minimálnyugdíjra, nem elég az a puszta tény, hogy nagyon alacsony a Szociális Biztosító által kiszámított havi járandósága. Rendelkeznie kell legalább 30 év minősített társadalombiztosítási időszakkalis,vagyisledolgozottminimum30 évet, és aktív éveiben bizonyos minimális jövedelemmel rendelkezett. Az 1993 előtti évek esetében nem vizsgálják a fizetés nagyságát, ezt követően pedig csak azokat veszik figyelembe, amelyekben az ügyfél legalább az átlagbér 24 százalékát megkapta. Akinek 30 beszámítható éve van, annak a járadéka ezt követően nem lehet alacsonyabb a létminimum 136 százalékánál, ami jelenleg 278,9 euró. Akinek ennél kisebb a nyugdíja, a Szociális Biztosító kiegészíti erre az összegre. A minimálnyugdíj a ledolgozott évek száma alapján emelkedik, 39 szolgálati évig évente 2 százalékponttal, e felett pedig évente 3 százalékponttal nő az arány, vagyis aki 39 évet dolgozott le, az a létminimum 154 százalékára számíthat, 40 ledolgozott évért pedig a létminimum 157 százaléka jár.



Nyugdíjemelés



Amikor valaki benyújtja a nyugdíjkérelmét, a Szociális Biztosító kiszámolja a nyugdíj összegét, de nem ez lesz érvényben a nyugdíjas élete végéig. A járandóságokat mindig januárban törvényből kifolyólag valorizálják, a dolgozó nyugdíjasok pedig mindig kettős emelésre számíthatnak, éspedig a nyugdíjaztatásuk után szerzett biztosítási időszakkal és az elvezetett járulékokkal összhangban. Időről időre valamilyen törvénymódosításnak köszönhetően előfordulhat valamilyen rendkívüli, egyszeri valorizáció is. Ilyen volt tavaly az ún. „régi nyugdíjak”, vagyis a 2004. január 1-je előtti szabályozás alapján nyugdíjba vonultak járadékának az átszámolása, ami 2018. október végéig lezárult. „Összesen 130 ezer járandóságot vizsgáltunk meg. 115 ezer nyugdíjasnak megemelték a nyugdíját, 15 ezer személynek nem. A járandóságokat átlagosan 42,33 euróval valorizálták” – tájékoztatta lapunkat Peter Višváder, a Szociális Biztosító szóvivője.



Szociális segély



Vannak kisnyugdíjasok, akik nem teljesítik a minimálnyugdíjra való jogosultság feltételeit – például nem rendelkeznek elegendő (esetenként semmilyen) beszámítható biztosítási időszakkal –, és a havi járandóságuk a megélhetés határát súrolja: ők a szociális ügyi hivataltól számíthatnak bizonyos segélyre. A támogatás összege az igénylő családi helyzetétől és attól függ, hogy eltart-e valakit, kivel él együtt. Az egyedül élő nyugdíjas jelenleg legtöbb 64,70 euró segélyre számíthat havonta, párok esetében a segély 168,40 euró. Aki más személyekkel él együtt, a szociális ügyi hivatal az ő anyagi helyzetüket és bevételeiket is megvizsgálja, és csak ezt követően határozzák meg a segély összegét. Lehet ún. védelmi hozzájárulást kérni, ez 66,20 euró – annak jár, aki kedvezőtlen életkörülményei miatt képtelen saját munkatevékenységével emelni a bevételeit. A nyugdíjasok intézhetnek lakásfenntartási hozzájárulást is – egytagú háztartás esetében ez 55,80, többtagú háztartás esetében 89,20 euró.