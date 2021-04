Minden hatéves gyermeket be kell íratni

Elsősorban a szülők feladata eldönteni, gyermekük iskolaérett-e, illetve szükség esetén kikérhetik szakember véleményét. Az iskolaérettség és a tankötelesség két eltérő fogalom. Tanköteles az, aki 2021. augusztus 31-éig betölti a hatodik életévét. Az iskolaérettség megállapítása már bonyolultabb dolog, és lényegében azt jelenti, hogy a gyermek a testi, lelki, kognitív, érzelmi és szociális fejlődés olyan fokát érte el, ami lehetővé teszi számára az iskolai ismeretek és készségek elsajátítását.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokkal összhangban az utóbbi hónapokban sok óvoda többet volt bezárva, mint kinyitva, így akárcsak tavaly, az idén is elsősorban a szülőkre hárult a nagycsoportos korú gyermekek fejlesztése, iskolára való felkészítése, valamint annak megítélése, gyermekük iskolaérett-e.

Aki nem biztos a dolgában, kikérheti pszichológus vagy az állami Pedagógiai-pszichológiai Tanácsadó és Megelőző Központ (CPPPaP) véleményét, a tanköteles gyermeket azonban ettől függetlenül mindenképpen be kell íratni az első osztályba. Ha sehová nem íratják be, az kihágásnak minősül, amiért 331,94 euróig terjedő bírság szabható ki. Aki nem tudja eldönteni, melyik intézménybe járjon a gyermeke, tanácsos az állandó lakhely szerinti körzetben levő iskolába beíratni, később át lehet vinni máshová. Akkor is be kell íratni, ha nem vagyunk benne biztosak, hogy iskolaérett. Ilyen esetben a beíratáskor jelezhetjük az iskola vezetésének, hogy feltehetően haladékot fogunk kérni, noha a halasztásról szóló kérvény elbírálása ezentúl már nem az iskolák hatáskörébe tartozik.

Módosult a vonatkozó törvény, és 2021. január 1-jétől az iskolaigazgatók nem dönthetnek a beiskolázás elhalasztásáról. Korábban a dolog úgy működött, hogy a gyermeket áprilisban beíratták az iskolába, és kételyek esetén a szülő jelezte, halasztáson gondolkodnak, amit legkésőbb augusztus végéig kellett kérvényezni. Csatolni kellett a kezelőorvos és az iskolaérettséget megvizsgáló szakember – például pszichológus, logopédus –, valamint a gyermek által látogatott óvoda igazgatójának a véleményét. A beiskolázás elhalasztásáról az iskolaigazgató döntött. Ha elutasította, a gyereknek szeptembertől el kellett kezdenie iskolába járni, viszont ha az első félévben kiderült, valóban nem iskolaérett, utólagos halasztást is jóváhagyhattak, és kivették az iskolából, majd a következő tanévben újrakezdte az első osztályt.

A parlament módosította a 245/2008-as számú vonatkozó törvényt, és 2021-től megszűnt a beiskolázás elhalasztásának, valamint az utólagos halasztásnak az intézménye. Ez az intézkedés megváltoztatta az óvodák és az iskolák hatásköreit. A 2021/2022-es tanévtől kezdődően az iskolák nem dönthetnek a beiskolázás elhalasztására vonatkozó szülői kérvényekről. Az óvodák pedig ezentúl nem tanácsolhatják a beiskolázás elhalasztását, hanem csak arra hívhatják fel a szülők figyelmét, hogy kérvényezhetik a kötelező nagycsoportos óvodalátogatás folytatását. Egy ilyen kérelemhez csatolni kell egy szaktanácsadói véleményt, a kezelőorvos írásos jóváhagyását és a szülők beleegyezését. Ettől függetlenül a gyermeket áprilisban mindenképpen be kell íratni alapiskolába, és ha a szakvélemény alapján nem iskolaérett, akkor az óvoda megengedheti, hogy még egy évig ott maradjon. Abban az évben azonban, amikor betölti a hetedik életévét, szeptember 1-jétől el kell kezdenie járni iskolába.

Jelenleg több iskolában létezik ún. nulladik évfolyam, amelyet a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára vezettek be, illetve ún. előkészítő évfolyamba járnak azok, akik ugyan már betöltötték a 6. életévüket, de még nem érettek az iskolakezdésre (gyakran logopédiai problémákkal küszködnek). A januártól hatályos módosítás eltörölte a nulladik évfolyamot. Akiket a 2020. december 31- éig hatályos előírások alapján soroltak nulladik vagy előkészítő évfolyamba, azok ezt még normálisan befejezik. Továbbá, a törvénymódosítás lehetővé tesz egy átmeneti időszakot is: a 2021/2022-es tanévben még nyitható nulladik osztály azokban a régiókban, ahol nincs elég hely az óvodákban, azaz az óvodáknak fel kell készülniük, bővíteniük kell a kapacitásukat. Ugyanez érvényes az egészségi szempontból hátrányos, valamilyen fogyatékkal élő gyermekek számára létrehozott alapiskolák előkészítő évfolyamára. Ezekben az esetekben a nulladik és az előkészítő osztály 2022. augusztus 31-ével szűnik meg.

A tanulási alkalmatlanság jelei Rendezetlen, bizonytalan mozgás – egyensúly- és térorientációs problémákra utal.

Kialakulatlan lateralitás – testséma- és térorientációs zavar feltételezhető.

A gyermek nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat.

Figyelmetlenség, az egymásutániság felfogásának a nehézsége.

Rossz ceruzafogás – finommotorikai nehézségek.

Kusza rajzok, elmaradott rajzszint, a rajzolás elutasítása.

Artikulációs problémák, illetve nehezen fejezi ki magát.

