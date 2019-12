Mi legyen a fölösleges ajándékkal?

Sokunkkal megesett már, hogy nem tetszett a karácsonyi ajándék, fölösleges holmit kaptunk, nem találták el az ízlésünket, a méretünket, vagy 2–3 példányban is megkaptuk ugyanazt. Abban sem lehetünk mindig biztosak, hogy az általunk készített meglepetés örömet szerzett. Az ünnepek előtti vásárlási lázban, főleg ha az utolsó pillanatban szereztük be az ajándékokat, akaratlanul is megfeledkezhettünk arról, akinek az ajándékot választottuk, és könnyen olyasmit vehettünk, ami nekünk tetszett, és nem a megajándékozott személynek. Ilyen esetekben mindenképpen meg kell próbálni becserélni az árut, próbáljunk reklamálni!

Néhány tapasztalat

„Számomra a karácsony elképzelhetetlen pulóver és zokni nélkül, de a gyerekeim már felnőttek, rendszerint rosszat veszek, és utólag kell becserélnem. Mindig előre megegyezek a boltossal, hogy az ünnepek után szükség szerint becserélem a ruhát, és gond nélkül ad más méretűt, színűt, sőt néha teljesen más ruhaneműt”

– mondta a galgóci Lýdia néni.

A pozsonyi Mihály nem járt sikerrel, amikor be akarta cserélni a kávéfőzőt. „A feleségem mindenféle szuper funkciójú kávéfőzőre vágyott, hát tavaly karácsonyra vettem egyet. Amikor kipróbáltuk, kiderült, hogy nem ilyet szeretett volna, hanem amelyik kapucsínót is készít. Visszavittem a boltba, de nem cserélték be, mondván: sértetlen csomagolásban kellett volna visszahozni, ráadásul az ajándékba hozzá adott kávéból is fogyasztottunk, ami a csomagolás részét képezte” – mondta Mihály.

Mit mond a törvény

Hivatalosan semmilyen törvény sem foglalkozik a félresikerült ajándékok reklamálásával.

„Ha nem felel meg a boltban vásárolt termék – például rossz a mérete, alakja, színe, vagy nem megfelelő ajándékról van szó –, az nem gyártási hiba. A vevőnek nincs törvényes joga az eladótól követelni az áru becserélését vagy a pénz visszaadását, ha a termék hibátlan. Kizárólag a felek kölcsönös megegyezésén múlik, hogy az eladó végül eleget tesz-e a fogyasztó kérésének”

– tájékoztatott a Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (SOI).

A nagyszombati Erzsi néni például mindig meg tud egyezni a kereskedőkkel, általában sikeresen reklamál. Sőt, neki már olyasmit is sikerült becserélnie, amit ő kapott ajándékba, és nem volt meg a számla hozzá. „Az unokáimtól tavaly olyan alsóneműt kaptam, ami nem nekem való, én bizony olyat soha nem vennék fel, ráadásul kicsi is volt. Gyakran járok ide az egyik kínai üzletbe, az ünnepek előtt is sok mindent vettem ott, évek óta ismernek. Elvittem oda az ajándékot, persze számlám nem volt hozzá, de elmondtam a problémámat, és mivel ismernek, gond nélkül becserélték másra” – árulta el Erzsi néni.

Marketingfogás

Noha törvény nem kötelezi az eladókat arra, hogy visszavegyék, kicseréljék a karácsonyi ajándékokat, a legtöbb kereskedő a különböző marketingfogások részeként ezt lehetővé teszi. Számos üzletlánc nemcsak az ünnepek kapcsán, hanem egész évben előzékeny, és a náluk vásárolt terméket indoklás nélkül 10–15 napon belül vissza szokták venni. Van olyan üzlet is, ahol ezt a vásárlástól számított 30 napon belül lehet megtenni.

„Ha a kereskedő ezt nyilvánosan deklarálja, közismert tény, hogy hajlandó visszavenni vagy becserélni a termékeit, akkor azt köteles betartani”

– mutatott rá a SOI.

Ha mégis elutasítanak, panaszt lehet tenni a vásárlók félrevezetése, a feltételek megszegése miatt. Ugyanakkor az esetleges csere vagy visszavétel feltételeit a kereskedő joga megszabni: követelheti az eredeti sértetlen csomagolást, a számla felmutatását, megszabhatja, hogy a vásárlástól számított hány napon belül hajlandó visszavenni az árut stb. Ez utóbbi határidő biztosan nem akkor kezdődik, amikor kicsomagolunk egy ajándékot, hanem amikor beszereztük az üzletben. Az eladónak bizonyítanunk kell, hogy mikor vettük, illetve mikor vették nekünk az adott terméket.

Online vásárlás

A SOI szakemberei szerint, a fölösleges bonyodalmak és félreértések elkerülése végett, mindig tanácsos előre tájékozódni az esetleges reklamáció lehetőségeiről. Ha pedig online vásárolunk, tanácsos megbízható, jó referenciákkal rendelkező webáruházat választani, nehogy pórul járjunk, mint a fővárosból származó Erika.

„Függönyt rendeltem egy e-shopból. Két darabot kellett volna kapnom, de csak egy érkezett, mert már elfogyott. Felhívtam a kereskedőt, hogy akkor minek küldték el a felét?! Így kevés. Azt mondta, már nem is fognak ilyet gyártani, és ha nincs rá szükségem, küldjem vissza. Hát, szép kis társaság! Most már se fél függöny, se pénz. Azóta se küldték vissza az árát. Mivel akciós függöny volt, nem volt drága, ha pereskednék, az többe kerülne, úgyhogy annyiban hagytam a dolgot. Mindenesetre, máskor jobban meggondolom, kitől mit veszek!”

– részletezte Erika.

A hatályos fogyasztóvédelmi normák értelmében az interneten vásárolt terméket indoklás nélkül az átvételétől számított 14 napon belül vissza lehet küldeni. Az eladónak pedig a szerződéstől való visszalépéstől – az erről szóló információ postázásától – számított 14 napon belül a postaköltséggel együtt vissza kell fizetnie a termék árát. A fogyasztónak ugyancsak 14 nap áll a rendelkezésére, hogy visszaküldje, vagy személyesen visszaadja a terméket – ez esetben a postaköltséget már nem lehet visszakövetelni.

Néhány tévhit A reklamálással kapcsolatban létezik néhány tévhit. Ne féljünk érvényesíteni a jogainkat!



Eredeti csomagolás



Az eladó gyakran ragaszkodik az eredeti csomagoláshoz, csakhogy egyetlen törvény sem írja elő, hogy a vevőnek kötelessége az eredeti csomagolást megőriznie. Ugyanígyegyetlennormasemjogosítjafel az eladót arra, hogy reklamáció esetén követelje a termék eredeti csomagolását. Bizonyos termékek viszont óvatos bánásmódot igényelnek, és csomagolás nélkül megrongálódhatnak. Ettől függetlenül azonban akkor is vissza kell venni a reklamált árut, ha nincs az eredeti dobozában, viszont biztonságosan be van csomagolva.



Kell a számla?



Számla nélkül nehezebb, de nem lehetetlen panaszt emelni a termék minőséghibája ellen. Ilyen esetben az ellenérték kifizetése bizonyítható valamilyen más dokumentummal, például adásvételi szerződéssel, jótállási jeggyel, számlakivonattal (például ha átutalással fizettünk), becsületbeli nyilatkozattal.



Jótállási jegy



A jótállási időnek semmi köze a jótállási jegyhez. Attól függetlenül, hogy van-e jótállási jegy, a kereskedő nem bújhat ki a jótállási kötelezettségvállalás alól. A hibás terméket meg kell javítania, vagy el kell juttatnia a szervizbe, a hiba jellegétől függően az egészet vagy egy részét újra kell cserélnie.

Hol panaszkodjunk?

Ha azért visszük vissza a terméket, mert hibás, az eladó köteles a reklamációt elfogadni. A polgári törvénykönyv értelmében a fogyasztási cikkek esetében a jótállási idő legkevesebb 24 hónap, használt dolgok esetében minimum egy év, hacsak a kereskedő előzékenységből vagy marketingfogásból nem biztosít a megszokottnál hosszabbat. Problémák, sikertelen reklamáció esetén valamelyik fogyasztóvédelmi szervezethez lehet fordulni. Panaszt emelhetünk a SOI-nál is, de nincs sok értelme, ugyanis nem avatkozhat bele a reklamációs eljárásba, nem véleményezheti a kifogásolt terméket, a panasz megalapozottságát sem hivatott felülbírálni. A SOI ügyrendi hiányosságok miatt indíthat eljárást a kereskedő ellen, például mert nem tartották be az ügyintézési határidőket. Ezzel szemben a különböző civil fogyasztóvédelmi szervezetek (a Szlovák Fogyasztók Szövetsége –, a Szlovák Fogyasztók Társulása – www.zss.sk) sokszor hatékonyabban tudják képviselni a polgárok érdekeit. Először megpróbálnak peren kívül megegyezni a kereskedőkkel, és szükség esetén a kereskedő beperlésében is segítenek. Vagyis végső soron bírósághoz fordulhatunk – a kifogásolt termékről készített megfelelő szakértői véleménnyel a kezünkben jó esélyünk van a sikerre. Ezzel szemben az eladó azt kockáztatja, hogy nemcsak a hibás termék árát kell visszafizetnie, vagy a javítási költségeket kell állnia, hanem pluszkiadásai is lehetnek – a sértett fogyasztó kártérítést követelhet, a bírósági per is pénzbe kerül stb.

(sza)