Jövőre 20 éve nem látott nyugdíjemelés lesz

Szinte minden év elején változik a nyugdíjrendszer, s ez alól 2023 sem lesz kivétel – a változások elsősorban a nyugdíjkorhatárt érintik, bevezetik a szülői bónuszt, és módosul az aktuális nyugdíjérték (ADH) meghatározásának a módja. Az utóbbinak a nyugdíj összegének a megállapításakor van jelentősége – amikor valaki benyújtja a nyugdíjkérelmét, egy bonyolult, az ADH-t is tartalmazó képlettel számolják ki a járandósága nagyságát. Ugyanakkor az idén nem módosulnak a szokásos év eleji valorizációra vonatkozó szabályok – azok utoljára idén januárban változtak, amikor egyszerűbb módzsert vezettek be. 2021-ben még egy százalékos, a nyugdíjasinflációt is figyelembe vevő, ugyanakkor fix összeggel is számoló valorizációs módszer volt érvényben. Idén januártól megszűnt a fix összeg, maradt a nyugdíjasinfláció mértékének megfelelő százalékos valorizáció. A nyugdíjasinfláció 2021-ben 2,6%, 2022-ben pedig a fele, 1,3% volt – s bizony 2022-ben a nyugdíjemelés alig volt érezhető. Egyesek járandósága csak pár euróval, esetenként mindössze pár centtel emelkedett. Az előző években, amíg volt fix összeg, 7-8-9 eurós emelés volt, sőt 2020-ban a minimálnyugdíjat is mintegy 50 euróval valorizálták. Igaz, a következő évben ezt azonnal be is fagyasztották, azóta szinten tartották, s ez 2023-ban is így lesz: a minimálnyugdíj összege marad a 334,30 euró. A szociális ügyi tárca szerint majd csak akkor valorizálhatják újra, ha a létminimum 136%-ának megfelelő összeg meghaladja a 334,30 eurót. A létminimum jelenleg 234,42 euró, évente kb. 4 euróval növekszik, s el kell érnie a 246 eurót ahhoz, hogy a minmálnyugdíjakat ismét valorizálhassák (a 246 euró 136%-a 334,56 euró) – ez leghamarább mintegy 3-4 év múlva fog bekövetkezni.

A vártnál nagyobb emelés

Az idén a szeniorok alig érezték meg az 1,3%-os nyugdíjemelést, s az illetékesek egy éve azzal vigasztaltak, hogy 2 év múlva majd nagyobb lesz. A Szociális Biztosító tavalyi költségvetéstervezete 2023-ban 4,9%-os, 2024-ben pedig 3,1%-os emeléssel számolt. Ezzel szemben 2023-ban 11,8%-os valorizáció lesz, s az SP előrejelzése szerint 2024-ben még nagyobb, akár 17%-os emelés is lehet. Mindez a rendkívül magas inflációnak „köszönhető”, mely már júniusban elérte a 13,2%-ot, jelenleg pedig 15%. Elemzők szerint a 11,8%-os nyugdíjemelés ugyan az utóbbi 20 évet nézve rekord nagyságúnak mondható, ám a infláció alakulása szempontjából még ez is kevés.

Automatikusan átszámolják

A Szociális Biztosító a járandóságokat automatikusan valorizálja, az emelést nem kell kérni. Már elkezdték a nyugdíjak átszámolását, januárban már az új összegű járandóságot folyósítják. Az ügyfeleket levélben is tájékoztatják az év eleji valorizáció mértékéről és a módosított összegekről. Aki már most szeretné tudni, 2022-től pontosan milyen összegre számíthat, igénybe veheti az SP weboldalán (www.socpoist.sk) közzétett elektronikus számológépet, mely a szükséges adatok megadása után azonnal mutatja a jövőre esedékes nyugdíj összegét.