Jövedelemadó-bevallás március végéig

Évente egyszer kötelesek vagyunk elszámolni a jövedelmünkkel és a belőle levont adóelőlegekkel. Aki erre február 15-éig nem kérte meg a munkaadóját, vagy az valamilyen okból nem végezhette el az éves adóelszámolást, illetve akinek az alkalmazotti fizetésén kívül volt egyéb bevétele is, annak március végéig adóbevallást kell készítenie. A cikkben közvetlen link is található az elektronikus nyomtatványra.

Pozsony | Évente egyszer kötelesek vagyunk elszámolni a jövedelmünkkel és a belőle levont adóelőlegekkel. Aki erre február 15-éig nem kérte meg a munkaadóját, vagy az valamilyen okból nem végezhette el az éves adóelszámolást, illetve akinek az alkalmazotti fizetésén kívül volt egyéb bevétele is, annak március végéig adóbevallást kell készítenie. A cikkben közvetlen link is található az elektronikus nyomtatványra.

A központi adóhivatal tájékoztatása szerint mindenkinek, akinek 2018-ban 1915,01 eurónál magasabb jövedelme volt, el kell számolnia a bevételeivel, illetve az adóval. Az alkalmazottak ezt kétféleképpen tehetik meg: éves adóelszámolás vagy adóbevallás keretében. Sokak számára a legkényelmesebb és legegyszerűbb az első megoldás – vagyis akinek az alkalmazotti fizetésén kívül tavaly nem volt más bevétele, február 15-éig megkérhette a cége bérelszámolóját, hogy végezze el helyette az éves adóelszámolást. Aki lekéste ezt a dátumot, vagy a cég valamilyen okból elutasította a kérését, annak most saját magának kell felvennie a kapcsolatot az adóhivatallal.

Határidők

Az adóbevallásokat már január 1-jétől le lehetett adni a lakhely szerint illetékes adóhatóságnál, sokan azonban ezt az utolsó pillanatra hagyják. A határidő március 31., illetve mivel idén ez a dátum vasárnapra esik, a következő munkanapon, hétfőn, április 1-jén is el lehet juttatni az adóhivatalba. Aki már most tudja, hogy eddig a határidőig nem képes kitölteni a nyomtatványokat, halasztást intézhet. Mindössze egy értesítést kell küldeni március végéig az adóhivatalba, melyben közli, hogy él a halasztás lehetőségével. Így 3 hónappal lehet elodázni a dolgot, aki pedig külföldi bevételekkel is el akar számolni, a határidőt 6 hónappal is kitolhatja. A kitöltött űrlapokat el lehet juttatni személyesen, elektronikus vagy postai úton – az utóbbi esetben a postai bélyegzőn levő dátum a mérvadó.

Adómentes bevételek

A hatályos törvény értelmében adómentes jövedelemnek minősül az, amiből bizonyos élethelyzetekben nem kell adót fizetni. Elsősorban azok a bevételek tartoznak ide, amelyek az államtól származnak a legalapvetőbb életfeltételek biztosítására. Főleg az állami támogatásokról, segélyekről, hozzájárulásokról van szó. Ilyen a táppénz és baleseti táppénz, az ápolási díj, az összes nyugdíjtípus, a munkanélküli-segély, az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyes, a gyermek születésekor járó vagy az ikrek esetében fizetett támogatás, a szociális segély, a kártérítések, az állami ösztöndíjak, a 350 eurót nem meghaladó nyeremények, díjak, ajándékozásból és öröklésből származó bevétel, kölcsön, osztalék. Nem kell bevallani azt a jövedelmet sem, amelyből forrásadót kellett fizetni, és nem vonatkoznak rá egyéb előírások.

Szlovák rezidens

Sokan vállalnak munkát a határokon kívül, és az ott szerzett bevételeket is meg kell adózni, előbb azonban meg kell határozni, mely állam adórezidense az adott személy. A szlovák adórezidens, más szóval korlátlan adókötelességű adóalany a szlovák jövedelemadó-törvény értelmében adózik nemcsak a hazai bevételeiből, hanem a más ország(ok)ban szerzett jövedelméből is. Olyan személy számít szlovák adórezidensnek, aki Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkezik, és általában itt is tartózkodik, vagy ha itt nincs is állandó lakhelye, legalább 183 napot Szlovákiában tölt. Ezzel szemben a korlátolt adókötelességű adóalany általában olyan személy, aki Szlovákiában nem rendelkezik állandó lakhellyel, és általában nem is tartózkodik itt. A szlovák rezidens Szlovákiában készít adóbevallást, a nem szlovák rezidens pedig külföldön. Ilyen esetben tanácsos a külföldi adóhatóságtól kérni egy igazolást arról, hogy az ő adórezidensük – erre szükség lehet a szlovák adóhatósággal szemben.

Kétféle nyomtatvány

A természetes személyek kétféle űrlap közül választhatnak: az A és a B típusúból. Az A típusú adóbevallást azoknak kell kitölteniük, akiknek alkalmazotti bevételük volt – függetlenül attól, hogy rendes munkaszerződésre vagy megbízásos szerződésre dolgoztak. Amennyiben valakinek volt még más adóköteles jövedelme is, B típusú adóbevallást kell készítenie. A B típusú űrlapot azok szokták kitölteni, akiknek volt bevételük vállalkozásból, bérbeadásból, ingatlaneladásból.

Az A típusú nyomtatvány elektronikus verziója itt tölthető ki.

A B típusú nyomtatvány elektronikus verziója itt tölthető ki.

Javított adóbevallás

Előfordulhat, hogy miután valaki már eljuttatta a lakhely szerint illetékes adóhivatalba a kitöltött űrlapot, utólag rájön, hogy valamit helytelenül töltött ki – ilyen esetben 2019. április1-jéig benyújthat még egy javított adóbevallást, amely már a helyes adatokat tartalmazza. Az űrlapon azonban fel kell tüntetni, hogy javított adóbevallásról van szó. Ha viszont valaki csak április1-je után tudatosítja, hogy valamit rosszul töltött ki, már nem lehet javított adóbevallást készíteni, hanem úgynevezett utólagos adóbevallást kell leadni, és ezt a megfelelő helyen meg kell jelölni a nyomtatványon.

Önkéntes adóbevallás

Lehetnek esetek, hogy nem kötelező, ám megéri önként adóbevallást készíteni. Például, ha valaki helyett a munkaadó már elvégezte az éves adóelszámolást, de az illető elfelejtett kérni valamilyen adókedvezményt, akkor ezt most pótolhatja. Aki pedig 1915,01 eurónál kevesebbet keresett, viszont a fizetéséből vontak le adóelőleget, az adóbevallással visszaigényelheti a befizetett adót. Az űrlapokat akkor is megérheti kitölteni, ha valaki tavaly csak pár hónapig dolgozott – érvényesíthető az egész évre vonatkozó adómentes alap. Vagyis a bevételből le kell vonni 3830,02 eurót, és így a maradékból kiszámított, a 2018-as évre vonatkozó adó feltehetően alacsonyabb lesz, mint a fizetésből levont adóelőleg, és az adóhivatal