Itthon is biztosítsuk magunkat!

A nyári kirándulás sok család számára az év fénypontja, egyesek hónapokkal előre megtervezik. Az idén a koronavírus-járvány miatt azonban nehéz volt előre tervezni, külföldre is kevesebben merészkednek. Akár külföldön, akár Szlovákiában pihenünk, zavartalan kikapcsolódásra vágyunk, ám egy baleset vagy betegség, netalán karantén rémálommá teheti az utazást.

Tanácsos bebiztosítani magunkat a különböző vészhelyzetekre. A világjárvány miatt idén sokan inkább a hegyekbe készülnek, ott bérelnek faházat, távol a zsúfolt turisztikai központoktól élvezik a természet szépségeit, többen mennek kerékpártúrára is. Ugyanakkor a hegymászásnak, a túráknak és a fürdésnek is megvannak a maga kockázatai, ezért nem szabad elfeledkezni a hegyimentő-szolgálat esetleges bevetésére köthető biztosításról sem.

„A világjárvány átalakítja az idei idegenforgalmi térképet, a felmérések szerint a legtöbben itthon maradnak, ebből kifolyólag a hazai turisztikai ösvények zsúfoltabbak lesznek, az itteni közkedvelt műemlékeknél, látványosságoknál is nagyobb lesz a tolongás. Ennek is megvannak a veszélyei balesetek és sérülések formájában, ha a kirándulás során túrázni és sportolni is akarunk. Éppen ezért nemcsak a tengerhez, hanem a hegyekbe sem tanácsos megfelelő biztosítás nélkül menni” – tájékoztatott Lucia Muthová, az Allianz Biztosító szóvivője. Hasonló véleményen van Marcela Kukučková, az Union Biztosító munkatársa. Az idén az Union elsősorban a hazai kirándulások biztosítására fókuszál.

„Ezúttal konkrétan a kerékpárosokra összpontosítunk, nekik kínálunk testre szabott asszisztenciaszolgáltatásokat a nem kizárólag Szlovákiában megvalósuló kerékpárútjaik során” – tette hozzá Kukučková, aki szerint a hegymászóknak és az adrenalinsportok szerelmeseinek sem szabadna megfeledkezniük a megfelelő biztosításról.

Balesetek és kimerültség

A hegyimentők tavaly 2886 bevetésen vettek részt, ebből 913 esetben nyújtottak segítséget turistáknak, hegymászóknak és kerékpározóknak a turisztikai és hegyi ösvényeken.

„Az Allianz 28 olyan biztosítási eseményt jegyzett, melyek a hegyekben történtek. Például az egyik ügyfelünk túrázás közben szívrohamot kapott. A mentők terepjáróval közelítették meg, orvosi ellátásban részesült, ami csaknem 1200 euróba került. Egy másik ügyfelünknek túrázás közben súlyosan megsérült a lába Plesnivec közelében, további kliensünk a KisFátrában szorult segítségre, miután begörcsölt és teljesen kimerült. Egy személynek pedig Čierťaž környékén sérült meg a térde, s ugyancsak kimerült” – sorolta Muthová.

Tudnivalók: Pár hasznos tanács Egyezzünk meg valakivel, aki ugyancsak részt vesz a kiránduláson, hogy baleset esetén mi a teendő (pl. ha súlyosan megsérülünk, elveszítjük az eszméletünket, és nem lennénk képesek felvenni a kapcsolatot az asszisztenciaszolgálattal).

Minden káreseményt azonnal jelentsünk, és tartsuk be az asszisztenciaszolgálat utasításait! ? Ne írjunk alá semmilyen dokumentumot, amelyet nem értünk! ? Ha a balesetnek vannak tanúi, kérjük el az elérhetőségüket!

Hagyjuk magunkat megvizsgálni, és kérjük el az orvosi dokumentációt! ? Szükség esetén a dolgot jelentsük a rendőrségnek!

Ha lehet, készítsünk fotókat a baleset helyszínéről!

Hazatérés után azonnal fel kell venni a kapcsolatot a biztosítóval, és adjuk le az összes iratot, amely a balesettel összefügg. Kockázatos sportok Veszélyes sportoknak és tevékenységeknek minősülnek egyebek mellett a következők: aerotrim, alpinizmus, amerikai futball, base jump, bouldering, buggykiting, buildering, canyoning, cyklokros, fly fox, Formula 3000, fourcross, freeride, freeskiing, freestyle, heliskiing, high jump (cliffdiving), hegymászás, jachting, lovas sportok, kayakrafting, kitesurfing, kladdering, légi sportok, jéglejtőkön való mászás, műjégfalon való mászás (icebreaker), moguls, motoros sportok, mountainbording a kijelölt pályákon, paintball, paragliding, parasailing, ejtőernyőzés, vitorlázás, part menti vitorlázás (landjachting), vadászat, búvárkodás, szánhúzósport (mushing), rafting, ragby, rope jumping, kőfalra való mászás, skateboarding, skeleton, síalpinizmus, síextrém, skikros, skitouring, ugrások sílécen, ugrások kötélen, skootskating, snowtrampoline, barlangászat, streetluge, surfing, tandem ugrás (air tandem jumps), Via Ferrata (A-E), vízisíelés, wakeboarding, windsurfing, paragliding, hegyi biciklizés, zorbing.

Költséges mentés

Szlovákiában 2006. július 1-je óta mindenkinek, akit a hegyimentőszolgálat megment, vagy aki után a hegyekben kutat, saját zsebből kell térítenie a költségeket. Ez alól csak a 18 évnél fiatalabbak és a jogi cselekvőképességükben korlátozott személyek képeznek kivételt. A legtöbb turista alábecsüli a dolgot: a statisztikák szerint minden harmadik megmentett személynek nincs biztosítása. A hegyimentő-szolgálat egy-egy akciója – légi technika használata nélkül – legkevesebb 350 euróba kerül, légi technikával meghaladhatja a 4500 eurót, és a hegyimentők az esetleges kiszállás után a megmentett személynek vagy a családjának kiszámlázzák a költségeket, és be is hajtják rajta. Ha egy akció során helikoptert is igénybe vesznek, a költségek megtérítése komoly gondot okozhat.

A biztosítás ára

„Egy-egy mentőakció több ezer euróba kerülhet, ezzel szemben a napi hegyi biztosítás legfeljebb 70 cent körül mozog” – mutatott rá Lucia Muthová. A konkrét biztosítási csomag ára társaságonként, de még az adott biztosítón belül is változhat attól függően, hogy hány napig tart az út, mi az úti cél (kirándulás, turizmus, szolgálati út), milyen sporttevékenységet tervezünk (turizmus, relaxációs vagy extrém sportok), hány éves a biztosított személy (gyerek, felnőtt, idős), milyen kiegészítő szolgáltatást választunk. Elegendő az alapbiztosítás, ha csak a kijelölt, hivatalos turistautakat használjuk – ennek az ára napi 0,50-0,70 cent körül mozog. A konkrét társaság kiválasztásakor nemcsak az árat kell mérlegelni, hanem a biztosítási összeg felső határát is – például milyen mértékben fedezik az esetleges gyógykezelés költségeit. Általában 80–120 ezer eurós limitet szabnak, de előfordul 200 ezer eurós felső határ is, ami az esetek többségében elég. Akik gyakran járnak túrázni, azoknak megérheti éves utasbiztosítást kötni 15–17 euróért, veszélyes sportok és tevékenységek esetén 35–40 euróért. A hegyi biztosítás az összes szlovákiai hegyvidék területén érvényes, ahol a hegyimentőszolgálatot bevethetik.

A mentőakció költségeit attól a helytől, ahová már eljut a mentőautó, az egészségbiztosító állja. Ha olyan helyen történik baleset, melyet nem a hegyimentő-szolgálat felügyel, a mentési költségeket ugyancsak fedi a rendes egészségbiztosítás. Ilyen esetben a 112-es telefonszámon kell segítséget kérni, és a mozgósított mentőalakulat kiszállásáért nem kell fizetni.

Biztosítás bankkártyához

Akinek olyan bankkártyája van, melyhez a bank bónuszként utasbiztosítást is ajándékozott, a kirándulás előtt érdemes tájékozódni, pontosan mit fedez, ez ugyanis bankonként, sőt kártyánként változhat. A kártyákhoz csomagolt utasbiztosítások az esetek többségében nem tartalmaznak hegyisport-biztosítást, vagy ha mégis, számos tevékenységet a kockázatosak közé sorolhatnak, és baleset esetén a biztosító nem teljesít.