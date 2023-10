Ismét emelkedett a minimálnyugdíj

A Szociális Biztosító október 1-jei dátummal idén már második alkalommal emelte meg a minimálnyugdíjakat. Elméletileg ezt a járandóságtípust csak akkor kellene valorizálni, amikor a normális nyugdíjakat szokták. Régen ez így is volt, de utána három évig szinten tartották, s az eredeti elképzelés szerint még legalább 3-4 évig nem akartak hozzájuk nyúlni, leghamarabb 2026-ban akarták a „bebetonozott” összegeket „feloldani”. A politikusok azonban átértékelték a dolgot: az óriási inflációt és a szeniorok rossz életkörülményeit látva úgy döntöttek, a tervezettnél korábban „felolvasztják” a pár évvel ezelőtt „befagyasztott” minimálnyugdíjakat. Így aztán júliustól ismét a létminimum 136 százalékaként állapították meg, s mivel a létminimum összege július 1-jétől a korábbi 234,42 euróról 268,88 euróra emelkedett, a minimálnyugdíj összege is a június végéig érvényes 334,30 euróról havi 365,70 euróra nőtt, vagyis a kisnyugdíjasok a nyártól mintegy 31 euróval többet kaptak havonta. Most októbertől pedig további mintegy 24 euróval egészítik ki a járandóságokat. A mostani emelés nem a létminimummal függ össze – azt mindig július 1-jei dátummal bírálják felül.

Miért valorizálnak?

A mostani valorizáció az anyagi szükséghelyzetben lévőknek folyósított szociális segély emelése miatt történik. A minimálnyugdíj összegét úgy határozták meg, hogy a járandóságra jogosult személy ebből meg tudjon élni, s ne szoruljon még további szociális segélyre is. Ennek megfelelően a minimálnyugdíj október 1-jétől már nem a létminimum 136%-ának, hanem 145%-ának felel meg.

Mi a minimálnyugdíj?

Szlovákiában 2015-től létezik a minimálnyugdíj intézménye, eszerint a Szociális Biztosító azóta a kisnyugdíjasok járandóságát bizonyos feltételek teljesítése mellett kiegészíti a vonatkozó törvénybe foglalt minimális szintre. A juttatásra azok jogosultak, akiknek a biztosító a nyugdíjigény elbírálásakor nagyon alacsony havi járandóságot állapít meg. Ugyanakkor önmagában az a tény, hogy valakinek alacsony a nyugdíja, még nem biztosít jogosultságot, további feltételeket is kell teljesíteni. Fontos kritérium, hogy legalább 30 év minősített társadalombiztosítási időszakkal kell rendelkezni.

Mi a minősített időszak?

A minősített biztosítási időszak olyan beszámítható társadalombiztosítási időszakot jelent, amelyet az ügyfél 1993. január 1. előtt szerzett (beszámítják a társadalombiztosítás összes napját), illetve amelyet az ügyfél 1993. január 1. után szerzett, de az utóbbi esetben csak az abban a naptári évben szerzett biztosítási napokat számítják be, amelyekért legalább 0,241 értékű személyi bérpont (osobný mzdový bod) jár, vagyis az éves bevétel legkevesebb az átlagbér 24,1%-a volt. Tavaly ez például több mint 314 euró volt.

A személyi bérpont értékére való tekintet nélkül beszámítható minősített társadalombiztosítási időszaknak számít a külföldön, vagyis az EU-ban vagy olyan EU-n kívüli országban szerzett biztosítási időszak is, amellyel Szlovákia nemzetközi szerződést kötött a szociális biztosításról, illetve az abban az évben szerzett biztosítási időszak, amelyikben jóváhagyták a nyugdíjat, ezen kívül a rokkantsági nyugdíjra való jogosultság kialakulása és a nyugdíjkorhatár elérése közötti időszak.

További feltételek

A minimálnyugdíjra való jogosultság további fontos feltétele, hogy az idős személy igényelte az összes olyan nyugdíjfajtát, amelyekre jogosult lehet (pl. a megözvegyült öregségi nyugdíjasnak el kell intéznie az özvegyi járandóságot is), és az összes jóváhagyott nyugdíjtípus együttes összegének kell alacsonyabbnak lennie a minimálnyugdíjnál.

A minimálnyugdíj a ledolgozott évek száma alapján emelkedik, s októbertől ez is módosult. 31-től 39 szolgálati évig évente 2,5 százalékponttal (korábban 2% volt), 40-től 49 szolgálati évig 3 százalékponttal (ugyanannyi, mint korábban), 50-től 59 szolgálati évig 5 százalékponttal (ez sem változott), e felett pedig évente 7,5 százalékponttal nő az arány (korábban 7% volt).

Több jogosult

Mivel emelkednek a minimálnyugdíj összegei, bővül azoknak a köre, akik jogosultságot szereznek a juttatásra, vagyis októbertől sokan azok közül is jogosulttá váltak, akiknek korábban nem folyósították ezt a juttatást. A Szociális Biztosító (SP) ellenőrzi, hogy kinek alacsonyabb a járandósága a minimálnyugdíj októbertől érvényes összegeitől – az SP mintegy 60 ezer szenior járandóságát számolja át. A biztosító ezt automatikusan végzi, nem kell semmit kérni. A jogosultság kialakulásáról, a nyugdíj esetleges új összegéről az érintetteket írásban tájékoztatják. A jogosultak már októberben a magasabb összeget kapják kézhez.

Hogyan számolják ki?

Először is megvizsgálják az idős személy össznyugdíját – a számára jóváhagyott összes nyugdíjtípus együttes összegét. Figyelembe veszik az öregségi, rokkantsági, részleges rokkantsági, özvegyi, szolgálati járandóságot, a 2. pillérből folyósított özvegyi és árvasági nyugdíjat, a külföldön jóváhagyott járandóságot. A 2. pillérből folyósított járandóságot nem számítják bele az összbevételekbe – ez alól csak a hozzátartozói nyugellátás képez kivételt. A minimálnyugdíj intézménye korlátozott mértékben vonatkozik azokra, akik a kétpilléres rendszerből mentek vagy mennek nyugdíjba. A Szociális Biztosító az ő esetükben csökkenti a minimális járadék összegét a nyugdíjpénztárba befizetett járulékok alapján. A rokkantnyugdíjasok esetében a nyugdíjkorhatár elérése után nem csökkentik a minimálnyugdíjat, és az ilyen idős személy összbevételeibe beleszámítják a 2. pillérből folyósított nyugdíjat is.

Példa

Az idős személy nyugdíjbevételeit csak akkor emelik meg a minimálnyugdíj összegére, ha a neki folyósított valamennyi nyugdíjtípus együttes összege alacsonyabb, mint a minimálnyugdíj. Azt, hogy az adott személy járandóságát pontosan hány euróval egészítik ki, a nyugdíjbevétele és a minimálnyugdíj különbözeteként számítják ki.

Például Kovács Jánosnak 2023. július 1-jétől 376,50 euró minimálnyugdíjat folyósítottak, ugyanis 32 év társadalombiztosítási időszakkal rendelkezik, így a létminimum 140%-ára volt jogosult. Amikor benyújtotta a nyugdíjigényét, a Szociális Biztosító 320,40 euró öregségi nyugdíjat állapított meg. Októbertől 32 év ledolgozott év után 403,40 euró minimálnyugdíjra (a létminimum 150%-ára) jogosult.