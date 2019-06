Emelkedik a szegénységi küszöb

A létminimum azt a minimális jövedelemszükségletet jelenti, amely a legalapvetőbb életkörülmények (1 meleg étel naponta, a legszükségesebb ruházat, fedél a fejünk fölé) biztosításához kell. A létminimum összege alapján állapítják meg a többi szociális juttatást, vagyis ha az előbbi módosul, a vonatkozó képletek és kulcsok alapján az utóbbiakat is automatikusan átszámolják.

Valorizációs képlet

A nyár eleji valorizáció nem politikai alku kérdése, hanem a hatályos jogszabályból indulnak ki, mely kimondja: a szegénységi küszöb minden évben változik, éspedig a Statisztikai Hivatal adatai alapján. Eszerint megállapítják az alacsony bevételű természetes személyekre vonatkozó nettó jövedelem 1. negyedévben mért emelkedésének a koefficiensét, amivel kiszorozzák a létminimum június 30-áig érvényes összegeit, és júliustól az új összegek szoktak hatályba lépni. A közelmúltban előfordult már az is, hogy az ország gazdaságilag olyan jól teljesített, hogy 4 évig szinte nem volt infláció, az üzletekben és a szolgáltatások terén sem tapasztalhattunk jelentős drágulást, a lakosság vásárlóereje nem romlott. Ebből kifolyólag hivatalosan évekig nem emelkedett a létminimum összege, sőt a gazdasági mutatók szerint a megélhetéshez elméletileg még kisebb összeg is elég lett volna. Tekintettel arra, hogy a megélhetési költségek koefficiense elméletileg negatívan is alakulhat, a lakosok bevételeinek a csökkenését elkerülendő a vonatkozó törvénybe foglalták: amennyiben a létminimum összegének az átszámításakor alkalmazott valamelyik koefficiens értéke 1 vagy annál kisebb, akkor nem alkalmazzák a létminimumról szóló jogszabályba foglalt valorizációs módszert. Vagyis ilyen esetben nem módosul, azaz nem csökken a létminimum, hanem marad az előzőleg megállapított szinten.

Szegénységi küszöb

Az elmúlt egy év alatt drágult az élet Szlovákiában, minek következtében pár napon belül a szegénységi küszöb mintegy 5 euróval kúszik feljebb: július 1-jétől egy felnőtt személy számára a létminimum összege 2,5%-kal, a jelenlegi 205,07 euróról 210,20 euróra emelkedik. A vele egy háztartásban élő, közösen elbírált további felnőtt személy esetében a létminimum 146,64 euró, az eltartott vagy a kiskorú gyermekek esetében pedig 95,96 euró lesz havonta.

Családsegítő támogatások

A létminimumtól számos állami támogatás összege függ. Mintegy 25-féle szociális juttatást számolnak át, de nem egyszerre – van, amit júliustól, és van, amit csak januártól módosítanak. A létminimumtól függ például az adóbónusz, az adóalap nem adóköteles része és a gyes összege is. A gyermek után járó havi adóbónusz júliustól 22,73 euróra változik, az adóalap nem adóköteles része pedig – ami a létminimum 19,2-szerese – 2020 januárjától 4035,84 euró lesz évente (336,32 euró havonta). A szociális ügyi hivatalok jövő év elejétől egy picivel több gyermekgondozási segélyt folyósítanak majd – mintegy 6 euróval 226,20 euróra emelkedik. Ugyancsak a létminimumtól függ a családi pótlék összege, ami januártól 61 centtel több, azaz 24,95 euró lesz. A szülő a gyermek 25 éves koráig jogosult családi pótlékra, és a család anyagi helyzetétől függetlenül mindenkinek egyformán folyósítják.

Egészségkárosodottak

Július 1-jétől automatikusan átszámolják az egészségkárosodottaknak jóváhagyható támogatásokat, bár javarészt csak néhány centes valorizációról van szó. Például a személygépkocsi működtetésével összefüggő többletkiadásokra 34,25 euró helyett 35,11 eurót lehet igényelni. A vakvezető vagy más speciálisan képzett kutya tartására 1 euróval adhatnak többet. Ruhára, cipőre, tisztálkodási cikkekre, lakberendezésre mintegy 50 centtel többet utalhatnak át havonta a rászorulóknak. Diétás étkezésre ugyancsak igényelhető hozzájárulás, aminek az összege júliustól mindössze 0,5–1 euróval nő. Legnagyobb mértékben – csaknem 3 euróval – az egészségkárosodott személyek szállítási költségeihez való hozzájárulás emelkedik, júliustól 107,25 eurót intézhetnek e célra.

Tavaly nyáron módosult a szociális ügyi hivataltól igényelhető támogatásokat szabályozó törvény, és azóta a személyi asszisztenst, valamint a gondozói szolgálatot igénybe vevők számára megítélhető támogatásokra a létminimum már nincs hatással, hanem meghatároztak egy konkrét összeget, melyet kormányrendelettel lehet módosítani.

Nyugdíj

A létminimum valorizálásának talán csak azok a szeniorok nem örülnek, akik korengedményes nyugdíjba készülnek – a Szociális Biztosító ugyanis (az egyéb feltételek teljesítése mellett) csak azoknak hagyhatja jóvá az idő előtti nyugalmazást, akiknek a biztosító által kiszámított havi járandóságuk eléri legalább a létminimum 1,2-szeresét, ami júliustól 246,10 euró helyett 252,30 euró lesz. A nyugdíjakat egyébként csak januárban valorizálják. A minimálnyugdíj összege ugyancsak a létminimumtól függ. Akinek legalább 30 beszámítható éve van, annak a havi járadéka nem lehet alacsonyabb a létminimum 136 százalékánál, ami jelenleg 278,9 euró, 2020 januárjától pedig 285,8 euró lesz. Akinek ennél alacsonyabb a nyugdíja, a Szociális Biztosító kiegészíti erre az összegre. A minimálnyugdíj a ledolgozott évek száma alapján emelkedik, 39 szolgálati évig évente 2 százalékponttal, e felett pedig évente 3 százalékponttal nő az arány.

Egyéb juttatások

A létminimum összege hatással van a minimális tartásdíjra, a munkaerőpiacon végrehajtott aktív intézkedésekkel összefüggő hozzájárulásokra, a fiatal felnőtt önállósodását elősegítő támogatásra, a nevelőszülőknél levő gyermekkel összefüggő különböző hozzájárulásokra (a nevelőszülők kiadásai, a kiskorú gyermek lakhatási és étkezési költségei, zsebpénz, a tárgyi ajándékok értéke), a kiskorú édesanyának jóváhagyható segélyre, a reszocializációs hozzájárulásokra stb. Ugyancsak a létminimummal függ össze a szociális ösztöndíj összege. A közép- és főiskolák diákjainak szokták jóváhagyni, a konkrét összeg függ az előmeneteltől, valamint attól is, a diák milyen messze lakik az oktatási intézménytől, miközben az ösztöndíj felső határa a létminimum 50 százaléka, azaz szeptembertől a középiskolások számára 47,98 euró. A főiskolások esetében is fontos szempont az előmenetel, valamint a lakhely és az iskola közötti távolság, illetve a jogosultság elbírálásakor a kiindulópont a család összbevétele, a létminimum összegéhez viszonyított, egy főre jutó jövedelem. (sza)

A létminimum összege 2019. július 1-jétől

- egy felnőtt személy esetében 210,20 euró havonta

- a közös háztartásban élő további felnőtt személy esetében 146,64 euró havonta

- egy eltartott gyermek esetében 95,96 euró havonta