Előnyös állami hitel ifjú házasoknak

Az idősebbek még emlékezhetnek az ifjú házasoknak nyújtott előnyös állami hitelekre, amelyeknek köszönhetően könnyebben biztosíthattak maguknak saját lakást, vagy modernizálhatták otthonukat. Az év elején elfogadott törvénymódosítás július 1-jétől ismét bevezette ezt a támogatást.

Az előnyös hitelre vonatkozó kérvényt a 35 évnél fiatalabb párok a házasságkötéstől számított egy éven belül nyújthatják be az Állami Lakásfejlesztési Alaphoz. A kölcsönt új és öregebb lakás, családi ház vásárlására, illetve felújítására egyaránt felhasználhatják. Az utóbbi lehetőség vonzóvá teheti a kisebb falvakba költözést, ami elősegítheti a vidékfejlesztést, hiszen számos községben sok lakatlan családi ház található.

Célösszeg

A megvásárlandó lakás beszerzési ára legfeljebb 75 ezer euró lehet, és ennek a 75%-át előnyös állami hitel formájában lehet biztosítani úgy, hogy a kölcsön maximális összege 30 ezer euró lehet, aminek az első 15 ezer eurójára kedvezményes kamatot nyújtanak: a kamatláb mindössze 1%, és nem változik az egész futamidő alatt. A 15 ezer euró feletti összegre maximum 20 év futamidő és 2%-os éves kamat vonatkozhat. Három évesnél régebbi lakás esetében a beszerzési ár legfeljebb 50 ezer euró lehet. Felújítás, átalakítás esetén ugyancsak legfeljebb 30 ezer eurót lehet felvenni, 15 éves futamidővel, 1–2%-os kamatlábbal. Gyermek születése esetén 2 ezer, legfeljebb azonban 6 ezer eurót (maximum 3 gyerekre) engedhetnek el a visszafizetendő összegből.

Feltételek

A legfontosabb kritérium, hogy a kérvény benyújtásának pillanatában a házaspár 35 évnél fiatalabb, miközben mindkettejüknek teljesíteniük kell ezt a feltételt. Ugyancsak fontos megkötés, hogy a házasságkötésre az igény benyújtása előtt maximum 12 hónappal került sor. Továbbá, a házastársak együttes jövedelme nem haladhatja meg az átlagkereset 2,6-szorosát, ami jelenleg 2659,80 euró. A kedvezményes hitelt csak egyszer lehet felvenni. További megkötés, hogy a kiszemelt lakás alapterülete nem lépheti túl a 80 négyzetmétert – ebbe a lakható és nem lakható részek, az erkélyek és a teraszok egyaránt beszámítódnak. A ŠFRB tájékoztatása szerint családi ház esetében az alapterület lehet 120 négyzetméter, miközben ennek több mint a felének lakáscélokat kell szolgálnia. Ha a ház részét garázs is képezi, azt az alapterületbe nem számolják bele, az külön legfeljebb 25 négyzetméteres lehet. A hitelért a megvásárolt ingatlannal kell kezeskedni.

Ügyintézés

A hiteligényeket idén július 1-jétől október 31-éig lehet benyújtani. Utána következik egy féléves szünet. 2020-tól az állami kedvezményt évente mindig április 1. és október 31. között lehet majd kérni. Az űrlapok letölthetők a lakásfejlesztési alap honlapjáról (www.sfrb.sk/ziadatel/mladomanzelska-pozicka/), de beszerezhetők az ingatlan előfordulási helye szerint illetékes járási székhely városi hivatalában is. A kitöltött kérvényt a járási székhelyen kell leadni, ahol 10 napon belül regisztrálják a kérvények elektronikus iktatójában, majd továbbítják a lakásfejlesztési alapnak. Ez elbírálja a kérelmet, majd az igénylőt írásban tájékoztatja.

Mi éri meg jobban?

Pénzügyi szakértők szerint az a legjobb, ha nem szorulunk hitelre. Ha viszont nincs más megoldás, csakis kölcsön révén juthatunk saját lakáshoz, mielőtt kiválasztjuk a konkrét terméket és aláírjuk a szerződést, nem árt alapos piackutatást végezni. „Mindig több bank termékeit kell összevetni, és a legelőnyösebb kiválasztásával valóban nem kis összeget lehet megtakarítani” – állítja Maroš Ovčarik pénzügyi szakértő. Például, hasznos lehet az állami hitelt összevetni a kommersz bankok jelzáloghiteleivel vagy fogyasztási kölcsöneivel. A kereskedelmi bankokban a jelzáloghitelek kamatlába jelenleg évi 1,1–1,5% között mozog. 15 ezer eurós kölcsön esetén, például 1,2%-os kamatláb mellett 15 év alatt a banknak 16 685,74 eurót fizetnénk vissza, vagyis 1685,74 eurót ráfizetnénk. A fogyasztási hitelek legelőnyösebb kamatlábai 4,7–10% között mozognak. Ha 15 ezer eurós fogyasztási hitelt merítenénk, miközben a maximális futamidő 8 év, és a kamatláb 6,9%, a banknak 19 561 eurót adnánk vissza, vagyis ez esetben ráfizetnénk 4561 eurót. Amennyiben ifjú házasként 15 éves futamidő és 1%-os kamatláb mellett 15 ezer eurót vennénk fel, összesen 16 159,35 eurót adnánk vissza, azaz 15 év alatt 1159,35 eurót fizetnénk rá. A havi törlesztőrészlet 89,77 euró lenne. Plusz kiadással is kell számolni, hiszen fizetni kell a kataszteri hivatalban (kb. 74 eurót), és az ingatlan értékbecslése is akár 300 euróba is kerülhet. Mindent összevetve, a lakásfejlesztési alap által kínált hitelt független szakértők jelen pillanatban a kevésbé tehetős ügyfelek számára rendkívül előnyös lehetőségként értékelik. Olyan fiatalokat is hozzásegíthet a saját lakáshoz, akiket a bankok egyébként elutasítanak. (sza)