Egyre rosszabb járványhelyzet – a megoldás a védőoltás

A szlovák egészségügy az összeomlás határán van. A kórházak megteltek koronavírusos betegekkel, az orvosok kimerültek, közülük is sokan megfertőződtek, s nincs erejük, se idejük foglalkozni a nem covidos páciensekkel. Ami halasztható, azzal most nem foglalkoznak, aminek később további súlyos következményei lehetnek. A kritikus állapotban lévő fertőzöttek túlnyomó többsége nincs beoltva. Egyesek szerint humanitárius katasztrófa fenyegeti az országot.

Szakemberek szomorúan emlékeztetnek: a dolognak nem kellett volna idáig fajulnia, mindez megelőzhető lett volna. Amikor a vírus nálunk is felbukkant, és legelőször teljesen lezárták az országot, az emberek megijedtek az ismeretlen betegségtől, sokan felelősségteljesek és fegyelmezettek voltak, otthon maradtak, betartottak minden óvintézkedést. Kibírtuk és abban reménykedtünk: egyszer vége lesz a korlátozásoknak, hiszen már dolgoznak a vakcinán. A sötét alagút végén ez jelentette a reménysugarat. El is készült a védőoltás, Szlovákia is vásárolt több gyártótól, s tavaly decemberben elkezdtek oltani a Covid-19 ellen. Az oltás ingyenes és a járványügyi szakértők szerint biztonságos. Sajnos a vakcinaprogram nálunk mégis döcögve indult, s még most sem mondható zökkenőmentesnek. Az oltásnak vannak nagyon erős ellenzői, akik egyrészt az esetleges mellékhatásoktól tartanak, másrészt hisznek a különböző összeesküvés-elméleteknek, melyek szerint a betegséget csak azért találták ki, hogy a gyógyszergyártók meggazdagodhassanak rajtunk, másrészt az oltással csipet csempésznek belénk, s így fognak minket figyelni, irányítani. A kórházban szolgáló és életeket mentő orvosok legszívesebben megpofoznák a betegség tagadóit, és ha tehetnék, odaállítanák őket a lélegeztetőgépekre kapcsolt betegek mellé, hogy lássák a szenvedésüket, halálukat.

A járványügyi szakértők nem győzik hangsúlyozni: a jelenlegi helyzetből az egyetlen emberséges megoldás és kiút a védőoltás. Egyes országokban már kötelezővé tették a koronavírus elleni vakcinát bizonyos csoportok számára, Ausztriában például jövő év elejétől kötelező az oltás – hangsúlyozta Zuzana Eliášová, az egészségügyi tárca szóvivője. Megjegyezte: a témáról szakértők tárgyalnak Szlovákiában is.

Jogi akadálya minden bizonnyal nincs, csak politikai döntésre van szükség. Kérdéses, a mi politikusainknak lesz-e bátorságuk megtenni ezt a lépést.

Mikuláskor tartalmas melléklettel ajándékozzuk meg olvasóinkat, mely címe: Koronavírus-kalauz – Az élet megér egy oltást! Ebben összefoglaljuk a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Noha sokat hallunk a Covid-19-ről, nem biztos, hogyha mi is megfertőződünk, tudjuk, mi a teendő. Összegezzük a tüneteket, a betegség lefolyását, a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat. Megszólalnak olyanok, akik átestek a betegségen, és a kórházakban szolgálatot teljesítő orvosok közül is páran beszámolnak személyes tapasztalataikról. Bizonyos betegségeket jobb megelőzni, mint gyógyítani – ezek közé tartozik a Covid-19 is. A megelőzés egyik leghatékonyabb módja a védőoltás – általánosságban írunk a kötelező és ajánlott védőoltásokról, azok előnyeiről, esetleges hátrányairól. Bemutatjuk a Covid-19 ellen kifejlesztett vakcinákat, interjút olvashatnak egy fiatal kutatóorvossal, aki részt vett az egyik vakcina kifejlesztésében. Közöljük több szakember véleményét, s bemutatunk pár híres személyiséget, akik beoltatták magukat. Foglalkozunk a vakcinákkal kapcsolatban felbukkant tévhitekkel, összeesküvés-elméletekkel is, és végezetül összefoglaljuk az oltás gyakorlati előnyeit, az aktuális óvintézkedéseket és korlátozásokat, melyek lényege: az oltottak nagyobb szabadságot élvezhetnek az oltatlanokkal szemben.

