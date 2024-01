Mely támogatások összege nőtt az újévtől?

A családsegítő támogatások év eleji valorizálása a mindenkori létminimum összegével függ össze. A létminimum alapvető gazdasági mutatónak számít, és az egyénnek azt a társadalmilag elismert minimális bevételküszöbét jelenti, amely alatt anyagi szükséghelyzetbe kerülhet. Ha a létminimum változik, automatikusan emelkedik néhány juttatás is. A létminimum összegét július 1-jével szokták átértékelni, és tavaly nyáron 234,42-ről 268,88 euróra módosult, aminek következtében bizonyos állami támogatásokat azonnal, még júliusban átszámoltak, néhány azonban csak most januártól nőtt.

Változatlan családi pótlék

A családi pótlék összege rendszerint januártól szokott változni, és akkor csak nagyon kis mértékben. Egy törvénymódosításnak köszönhetően azonban a juttatás 2023 januárjától megduplázódott, azaz 60 euróra ugrott, és törvénybe iktatták azt is, hogy ezentúl a támogatás összegére a létminimum nem lesz hatással, hanem szükség szerint azonnal módosítható kormányrendelettel. A kormány egyelőre nem fogadott el új rendeletet, úgyhogy az újévtől marad a 60 euró. A szülő a gyermek 25 éves koráig jogosult a juttatásra, és a család anyagi helyzetétől függetlenül mindenkinek egyformán folyósítják. Azok, akik nem érvényesíthetik az adóbónuszt, vagy az adóhivatal nem hagyta jóvá, kaphatnak kiegészítő támogatást a családi pótlékhoz, ami 30 euró. Továbbá, 2024-ben is lehet számítani az iskolakezdés alkalmából, taneszközök vásárlására fizetendő támogatásra is, vagyis akinek a gyermeke az idén lesz tanköteles, szeptemberben mintegy 110 eurónyi egyszeri családipótlék-kiegészítést kap.

Ezenkívül 2023 májusától ismét bevezették az ingyen ebédet, ami egyelőre nem szűnik meg, tehát 2024-ben az óvodásoknak és az alapiskolásoknak nem kell fizetniük az iskolai ebédért.

Szinten tartott gyes

A gyermekgondozási segélyt a szociális ügyi hivatal folyósítja a gyermek 3. életévéig, egészségkárosodott gyerek esetében 6 éves koráig, illetve a politikusok a közelmúltban jóváhagyták, hogy abban az esetben is folyósítsák tovább a gyest, ha a gyermeket nem veszik fel óvodába, éspedig a gyermek 6 éves koráig vagy addig, amikor óvodába kezd járni. 2020-tól kétszintű gyes van érvényben. A magasabbra az jogosult, aki az anyasági szabadság előtt dolgozott, pontosabban a szülést megelőző két évben legkevesebb 270 nap biztosítási időszakkal rendelkezett, és ez alapján a gyes jóváhagyása előtt a Szociális Biztosító anyasági támogatást folyósított, vagy más uniós tagállamból hasonló juttatást kapott. Az alacsonyabb összeg pedig azoknak jár, akik a gyermek megszületése előtt nem vállaltak munkát, illetve nem rendelkeznek 270 biztosítási nappal.

Noha a gyes mindig januártól szokott emelkedni, most szinten tartják, ugyanis 2023 augusztusában – közvetlenül a létminimum valorizálása után – rendkívüli emelést hajtottak végre, s eszerint az alacsonyabb összegű gyes 301-ről 345,20 euróra, a magasabb összegű pedig 412,60-ról 473,30 euróra nőtt. Aki ikrekről gondoskodik, az nyártól 591,60 eurót kap havonta, ha a szülés előtt legalább 270 napig volt munkaviszonya. Ellenkező esetben alacsonyabb összegű gyesre: 431,50 euróra jogosult.

Mi emelkedik?

Január 1-jétől nő a táppénz, az anyasági és az ápolási díj – a valorizáció törvényből kifolyólag történik, ugyanis 79,6274 euróról 85,7425 euróra változott a napi kivetési alap felső határa, melyből a Szociális Biztosító (SP) kiszámolja a betegbiztosításból jóváhagyható összes juttatás összegét.

Az anyasági támogatás a kivetési alap 75%-a, és a kismamák 34–43 hétig kaphatják. Az támogatás idén egy 30 napos hónap esetében legfeljebb 1929,30 euró, 31 napos hónap esetében pedig maximum 1993,60 euró lehet. Nem szűnt meg az ún. apasági támogatás sem, vagyis az apukák a szülést követő első hat hét alatt idén is két hétig otthon maradhatnak újszülött gyermekükkel ún. apasági szabadságon, és ez alatt nem a munkaadójuktól kapnak bérpótlékot, hanem az SP folyósít apasági támogatást.

Januártól emelkedik a terhességi támogatás is, melyre a kismamák a terhesség 13. hetétől a szülésig jogosultak. A Szociális Biztosító egy 30 napot számláló hónapban legfeljebb 385,90 eurót, egy 31 napos hónapban pedig legfeljebb 398,80 eurót folyósíthat. A diáklányok szükség esetén terhességi ösztöndíjat intézhetnek, ennek összege 200 euró. Ezt már nem az SP folyósítja, hanem az a közép- vagy főiskola, ahol a diáklány tanul.

Létezik születési támogatás is – egyszeri juttatásról van szó, amit az édesanyának a szülés után fizetnek ki. Ez nem függ a létminimumtól, az összege évek óta nem változott, most sem fog. Vagyis az első három szülés esetében továbbra is 829,86 euró jár minden gyermek után, a negyedik és minden további szülés esetében 151,37 euró, és a juttatást 75,69 euróval minden gyerek után megtoldják, ha többes ikrek születnek. Aki többes ikrekről gondoskodik, évente egyszer jogosult 110,36 euróra.

Aki beteg gyermekét ápolja, naponta legfeljebb 47,135 eurót hagyhatnak jóvá számára. Az ápolási díj maximum 14 napig jár, vagyis az SP legfeljebb 660,30 eurót utalhat át. Az ún. hosszú távú maximális összege az idén egy 31 napos hónapban 1462 euró lehet, egy 30 napos hónapban pedig 1414, 80 euró. Ez a juttatás azoknak folyósítható, akik azokat a súlyosan beteg közeli hozzátartozóikat ápolják, akiket legalább 5 napig kórházban kezeltek, s utána ápolásra szorulnak, illetve akik haldokolnak. Ilyen esetben többen is válthatják egymást a beteg mellett (unokák, nagyszülők, gyerekek egyaránt ápolhatják majd egymást), együtt összesen 90 napig gondoskodhatnak a rászorulóról, az SP összesen 90 napért fizet majd ápolási díjat.