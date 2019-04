Adófelajánlás április végéig

Az adónk 2 százalékából idén is jótékonykodhatunk: odaajándékozhatjuk bármelyik civil tömörülésnek, amely teljesíti a feltételeket. Az adófelajánlást április 30-áig lehet megtenni.

A fizetésünkből és egyéb jövedelmünkből a hatályos jogszabályok szerint bizonyos összeget adó formájában befizetünk az államkasszába, az állam, illetve a helyi önkormányzatok pedig ezt a pénzt saját belátásuk szerint elosztják az egyes ágazatok, intézmények között. A lakosságnak közvetlenül nincs beleszólása abba, hogy a miniszterek, a polgármesterek, a politikusok konkrétan mire költik az adónkat. Évente egyszer azonban mindenki felajánlhatja a jövedelméből befizetett adó egy részét valamilyen nonprofit szervezet javára.

Határidők

Azok a természetes és jogi személyek, akik adóbevallást készítettek, közvetlenül az adóbevallás keretében élhettek az adófelajánlás lehetőségével. Akik az adóhivataltól halasztást kértek, és az adóbevallásukat 3–6 hónappal később adják le, az adófelajánlásra is addig van idejük. Azoknak az alkalmazottaknak pedig, akik helyett a munkaadójuk elvégezte az éves adóelszámolást, legkésőbb április 30-áig kell eldönteniük, kívánnak-e támogatni valamilyen civil tömörülést.

Az adóelszámolás elvégzését február közepéig kellett igényelni, ezzel egy időben meg kellet kérni a bérelszámolót, hogy állítson ki egy igazolást az adó befizetéséről. Aki elmulasztotta, utólag is elintézheti, a munkaadónak legkésőbb április 14-éig kell kiállítania. Ebből az igazolásból nyilvánvalóvá válik a befizetett adó összege, valamint a befizetés dátuma, és kiszámítható az adó két százaléka – ha az összeg nem éri el a 3 eurót, az alkalmazott nem támogathat semmilyen szervezetet.

Nyilatkozat

A felajánlás megtételéhez szükség van a Nyilatkozat (Vyhlásenie) elnevezésű űrlapra: ezen kell feltüntetni a kiválasztott szervezet adatait és azt, mekkora összeg az adó két százaléka. A Nyilatkozat egy formanyomtatvány, mely letölthető a központi adóhivatal honlapjáról. Mindig az aktuális évre jóváhagyott űrlapokat kell használni, különben az adófelajánlás érvénytelen lesz. Az egyik leggyakoribb hiba, hogy régi nyomtatványokat adunk le. „A Nyilatkozat kitöltésekor vigyázni kell, hogy helyesen töltsék ki. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki figyelmesen olvassa el a formanyomtatvány részét képező használati útmutatót“ – figyelmeztet a központi adó és vámhivatal.

Gyakori hibák

A megajándékozott intézmény számlaszámát nem kell megadni, az adóhivatal enélkül is át tudja utalni a pénzt. A szervezet statisztikai azonosító számát (IČO) viszont nem szabad kihagyni, és helyesen kell kitölteni! „A számot jobbról kell kezdeni beírni az ablakocskákba, és ha 12 számjegynél kevesebbet tartalmaz, a fölösleges ablakokat üresen kell hagyni, nem szabad összefirkálni, x-et sem kell belerajzolni. Kizárólag a számokat kell feltüntetni, vagyis ha az IČO tartalmaz törtvonalat vagy egyéb jelet, akkor azt ki kell hagyni, anélkül kell a számot beírni“ – figyelmeztet az adóhivatal. Ha a megajándékozandó intézménynek nincs SID-je, nem baj, ez az ablak üresen marad. (A SID megkülönböztető azonosító jel egy nagyobb szervezet kisebb, külön könyveléssel rendelkező egységei számára, melyek IČO-ja, azaz azonosító száma megegyezik.) Az év (Rok) elnevezésű ablakba 2018-at kell írni.

2 vagy 3 százalék?

Olyan alkalmazott, aki önkéntes munka keretében ledolgozott legkevesebb 40 órát, adója 3 százalékáról rendelkezhet. Ilyen esetben szükség van egy igazolásra attól a szervezettől, amely számára tavaly önkéntes munkát végzett. Erről sokan el szoktak feledkezni. Rendszerint az adó befizetéséről szóló igazolást is többen elfelejtik csatolni a Nyilatkozathoz, noha az kötelező melléklet. Problémák merülhetnek fel akkor is, ha olvashatatlanul töltjük ki a nyomtatványokat, vagy ha rosszul számoljuk ki az adó 2, illetve 3 százalékát. Arra is volt már példa, hogy az adózó olyan szervezetet akart támogatni, amely nem szerepelt a szervezetek időszerű listáján. Mindig ellenőrizni kell – ezt megtehetjük a www.rozhodni.sk honlapon –, hogy a megajándékozandó tömörülés regisztráltatta-e magát, és felkerült-e a listára. Abban az esetben, ha a Nyilatkozaton nem aktuális pályázót tüntetünk fel, a felajánlott összeg az államkasszában marad.

Ha az adóhivatal hibát észlel, erről tájékoztatja az érintett polgárt, és felszólítja a hiba kijavítására. Ha ezt a kijelölt időn belül nem teszi meg, a felajánlott összeg az államkasszában marad. Ha a kiválasztott szervezet adatai hibásak, az adófelajánlás lehetősége automatikusan megszűnik.

Kit lehet támogatni?

Azokat a nonprofit tömörüléseket lehet megajándékozni, amelyek szerepelnek a jövedelemadó 2%-ára pályázó szervezetek listáján. Minden szubjektumnak minden évben újra kell regisztráltatnia magát. Most április végéig csak azoknak ajánlhatjuk fel az adónk egy részét, akik 2018. szeptember 1-je és december 15-e között az illetékes jegyzőnél e célból bejegyeztették magukat. Akik ezt elmulasztották, azok legközelebb 2019. szeptember–decemberben regisztráltathatják magukat, és majd 2020-ban pályázhatnak a támogatásra. A jegyző ellenőrzi, az adott szubjektum teljesíti-e az adófelajánlással összefüggő törvényes feltételeket (pl. megfelelő típusú szervezetről van-e szó, a hatályos törvényben szereplő tevékenységet folytat-e, van-e adóhátraléka stb.), hitelesíti a szükséges iratokat, és jegyzőkönyvet készít. A regisztráció körülbelül 55 euróba kerül – a pontos ár a dokumentumok számától függ. Miután a jegyző elvégzi a regisztrációt, a szervezet azonnal megjelenik a www.notar.sk honlapon levő listán.

A címzett kötelességei

Az a szervezet, amely az adófelajánlás révén 3320 eurónál magasabb támogatásban részesül, a megajándékozott szubjektumok pontos listájának a nyilvánosságra hozatalától számított 16 hónapon belül köteles a Kereskedelmi Közlönyben közzétenni, pontosan hogyan használta fel az összeget (mennyit költöttek bizonyos konkrét tevékenységre, programra, mennyit a szervezet működtetésére), és mellékelni kell az illetékes könyvvizsgáló véleményét is, amennyiben a tömörülés köteles zárszámadást kidolgozni. Amely szervezet 33 ezer eurónál nagyobb adományban részesül, köteles külön számlát nyitni, amelyre átutalják a 2%-os adófelajánlás révén kapott összeget. A számlaszámot a szervezetet regisztrált jegyzőnél is jelenteni kell. Amelyik szubjektum nem tesz eleget törvényes kötelességeinek, előfordulhat, hogy a következő évre nem engedélyezik számára a regisztrációt, azaz legközelebb nem pályázhat az adó 2%-ára.

Az adományt el kell költeni?

A 2%-os adófelajánlás révén ajándékba kapott támogatást mindenképpen el kell költeni. Ha a megajándékozott szervezet az adományozás évét követő esztendő végéig nem használja fel az összeget a hatályos törvényben szereplő tevékenységek finanszírozására, az a pénzügyi fegyelem megsértésének minősülhet, és ennek a kialakulásától számított 90 napon belül köteles visszaadni a pénzt a székhelye szerint illetékes adóhivatalnak. Vagyis, ha a megajándékozott szervezet a meghatározott időn belül nem költi el az adományt, vissza kell szolgáltatnia.

Nem kell titkolózni

Aki szeretné, hogy a címzett is lássa, kitől kapott adományt, az az adófelajánlásról szóló nyilatkozatban jelölje meg, hogy beleegyezik az adományozó adatainak a továbbításába! Erre 2016-tól van lehetőség, korábban az adóhivatalok az ugyanannak a címzettnek felajánlott összegeket egyszerre, egy tételben utalták át, így a megajándékozott szervezet nem tudta beazonosítani, pontosan kitől mekkora támogatásban részesült. A Nyilatkozatot a szükséges mellékletekkel együtt el kell juttatni a lakhely szerint illetékes adóhivatalba. Ha mindent rendben találnak, az adóhatóság 90 napon belül átutalja a pénzt a kiválasztott szervezetnek. (sza)