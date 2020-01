A válóper során a házastársak pokollá tehetik egymás életét, főleg ha a vagyonmegosztás is kicsinyes vitává fajul. Ez elkerülhető, ha a felek a méltóságteljes válást választják, ami olcsóbb. Ha a bíróság meggyőződik róla, hogy a partnerek képtelenek együtt élni, ám képesek közös nevezőre jutni, jóváhagyja a megegyezést, és mindenféle bizonyítási eljárás, válóperes ügyvédek, szakértők vagy pszichológusok bevonása nélkül azonnal felbontja a házasságot. Ha azonban képtelenek megegyezni, a válóper évekig is húzódhat.

A gyermekek szempontjából az egyik legfontosabb kérdés: a válás után kivel fognak élni? Ideális esetben a felek képesek megállapodni a gyerekelhelyezésben és a tartásdíj összegében. Ellenkező esetben tényfeltárásos bontásra van szükség, és a bíróság igyekszik kideríteni, hogy kinek a hibájából és hogyan romlott meg az együttélés, a későbbiekben ugyanis ez jelentősen befolyásolhatja az egyéb jogviszonyokat. A házasság felbontásáról szóló határozatnak konkrétan foglalkoznia kell a szülők jogaival és kötelességeivel. Megállapítják, kinek a gondozásába helyezik a gyermeket, az érdekeit ki fogja képviselni, a vagyonát ki fogja kezelni.

A szülők addig kötelesek tartásdíjat fizetni, amíg a gyerekek nem képesek eltartani saját magukat. A házasság felbontásakor a bíróság meghatároz egy összeget, melyet az a szülő fog fizetni, amelyik gondoskodásába nem helyezték a gyermeket. Ideális esetben a szülők előre megegyeznek a tartásdíj összegéről. Ha a szülők képtelenek közös nevezőre jutni, vagy a megállapodásuk ellentétben áll a gyermek érdekeivel, a tartásdíjat a bíróság határozza meg. Semmilyen norma nem szabályozza, pontosan hogyan kell kiszámítani, több tényezőtől függ. Alapszabály, hogy mindegyik szülő a képességeitől, lehetőségeitől és anyagi helyzetétől függetlenül köteles teljesíteni a törvényileg meghatározott minimális kötelességét. A tartásdíj minimális összege az időszerű létminimum 30 százaléka, azaz jelenleg 28,69 euró. Ugyancsak alapszabály: a tartásdíj előnyt élvez a szülő egyéb kiadásaival szemben. A konkrét összeg megállapításakor megvizsgálják a szülő életszínvonalát, a lehetőségeit és anyagi helyzetét, az összes bevételét és megalapozott költségeit, ám nincsenek tekintettel a nem okvetlenül szükséges kiadásaira, például a hitelekre. Ha valaki nem működik együtt, eltitkolja tényleges anyagi helyzetét, több száz euróra megbüntethetik, és ha később is nehezíti a tényfeltárást, további bírságot szabhatnak ki, a tartásdíj összegének a megállapításakor pedig a bíróság feltételezi, hogy a létminimum hússzorosának megfelelő havi bevétele van, vagyis minimum 4200 eurót keres. A tartásdíjat havonta, egy hónappal előre kell fizetni.

Ha a szülő anyagi helyzete lehetővé teszi, a bíróság takarékoskodásra is kötelezheti őt a gyermek javára. Ez esetben a rendes tartásdíj mellett meghatározzák azt az összeget is, melyet rendszeresen átutal egy, külön e célból létrehozott számlára. Az itt elhelyezett pénzhez csak a bíróság engedélyével lehet hozzányúlni.

A tartásdíjhoz való jog nem évül el, ám csak a válóper elkezdődésének napjától lehet jóváhagyni. Kiskorú gyermek esetében – bizonyos esetekben – a válóper előtti 3 évre visszamenőleg is megítélhetnek tartásdíjat.

Ha a későbbiekben változik a szülők anyagi helyzete, a bíróságot kérhetik a tartásdíj összegének a módosítására. Ha erre sor kerül, az esetek többségében emelést szoktak jóváhagyni, a már jóváhagyott tartásdíj összegét nem szokták csökkenteni.

Gyermekelhelyezési kereset már a bontóper kezdete előtt benyújtható, ha valamelyik fél attól tart, hogy a másik szülő önkényesen magánál tarthatja a gyereket. Az összes körülményt megvizsgálják, és a gyereket annál a szülőnél helyezik el, akinél a kedvezőbb testi, értelmi és erkölcsi fejlődése biztosított. Ideális esetben a szülők előre megegyeznek, megállapodás hiányában a bíróság dönt. Ha pedig a per során kiderül, egyik szülő sem alkalmas a gyermek nevelésére, a gyermeket ún. harmadik személynél is elhelyezhetik. A bíróság úgy is dönthet, hogy a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák a gyermeket. Ilyen „váltó gondoskodás” esetén nem feltétlenül szabnak ki tartásdíjat. A válásról szóló határozatban szabályozzák a szülők kötelességeit és jogait, hogy az a szülő, akinél nem helyezték el a gyermeket, milyen gyakran találkozhat vele.

Ha valamelyik házastárs objektív okokból – például rossz az egészségi állapota – képtelen eltartani magát, a bíróság a másik felet kötelezheti, hogy anyagilag támogassa őt – a válás kimondásától számított legfeljebb 5 évig, indokolt esetekben tovább is. A konkrét összeg megállapításakor figyelembe veszik a közös házastársi élet megromlásának okait.

Külföldről is kell fizetni – nem bújhatunk ki a felelősség alól

A januártól hatályos normák szerint a tartásdíjat ezentúl a szociális ügyi hivatal, és nem a szülő próbálja behajtani a rendetlen partnertől. Ez sokszor nem egyszerű dolog még akkor sem, ha az illető Szlovákiában tartózkodik. De mi van akkor, ha az illető külföldön van?



A tartásdíjat természetesen külföldre is el kell küldeni, és fordítva: a külföldön tartózkodó szülőnek onnan is fizetnie kell(ene). Amennyiben az összeg nem érkezik meg, 2 hónap után a szociális ügyi hivatalhoz lehet fordulni, ugyanakkor fel kell keresni a Gyermekek Nemzetközi Jogvédő Központját is.

Janka esete

„Több mint tíz éve váltam el a férjemtől. Szörnyű válóperünk volt, sokáig húzódott, szinte semmiben nem tudtunk megegyezni. A lányunkat a bíróság rám bízta, a férjemet 150 euró tartásdíj fizetésére kötelezte. Pavol egy ideig rendesen átutalta a pénzt, de aztán hol küldte, hol nem. Újból megnősült, és utána végképp nem fizetett – emlékezett vissza Janka. – Aztán leépítés volt a cégünknél, elbocsátottak, és egy ideig munkanélküli voltam. Ha a szüleim nem segítettek volna, nem tudom, mihez kezdtünk volna, a volt férjem továbbra sem fizetett semmit.”

Anyagi támogatás

A szociális ügyi hivatalhoz fordult segítségért, jóváhagyták a póttartásdíjat, és közben önerőből próbálta rábírni az exférjét, hogy teljesítse kötelességét. Bírósághoz is fordult, de Pavol nem működött együtt, és továbbra sem fizetett. „Ha már akkor úgy lett volna, mint most januártól, hogy a hivatal helyettem beperelhette volna és behajthatta volna a tartozását, az nagy segítség lett volna” – tette hozzá Janka. A helyzete tovább bonyolódott, amikor Pavol az új családjával külföldre ment. Ekkor a szociális ügyi hivatalból a Gyermekek Nemzetközi Jogvédő Központjába irányították. „Kedvesek, készségesek voltak, de egy csomó iratot kértek tőlem, többször is fel kellett keresnem a központot, mire az összes szükséges dokumentumot beszereztem.

Hová tűnt az apa?

A legnagyobb gond azonban az volt, hogy nem tudtam, pontosan hol telepedett le Pavol.” A központ csak akkor tud hatékonyan fellépni, ha legalább az ország ismert. Jankának végül sikerült kiderítenie, hogy Pavol Brüsszelben kapott munkát. A hölgynek bizonyítania kellett, hogy idehaza már próbálta behajtani az elmaradt tartásdíjat, emiatt bírósághoz fordult, és fel kellett mutatnia a hatályos végrehajtói végzést.

Szükséges iratok

Ugyancsak meg kellett mutatnia a tartásdíjról szóló eredeti bírósági határozatot, valamint az összes hiteles dokumentumot arról, hogy az adóst többször felszólították, jelenjen meg a tárgyaláson. Ezenkívül kellett egy igazolás arról, hogy a gyermek Szlovákiában él. 15 évnél idősebbek esetében iskolalátogatási igazolás is szükséges. Az összes dokumentumot 3 példányban kellett leadni, és csatolni kellett egy hitelesített idegen nyelvű fordítást is. Ezek alapján a központ felvehette a kapcsolatot a megfelelő külföldi hatósággal, és megkezdhették a tartásdíj behajtását. „Már nem is bíztam benne, hogy valaha is sikerrel járunk, de mégis sikerült. A központ segítségével sikerült behajtani az összes elmaradt pénzt. Azóta Pavol Franciaországba költözött, és mos már onnan is rendesen fizeti a tartásdíjat” – tette hozzá Janka.

Abban az esetben, ha nem ismert a tartásdíj fizetésére kötelezett személy pontos tartózkodási helye, még azt sem tudni, melyik országban van, büntetőfeljelentést lehet tenni ellene, amennyiben 2 év leforgása alatt legkevesebb 3 hónapig nem teljesítette a kötelességét, azaz nem fizetett. Ilyen esetben a rendőrség próbálja őt felkutatni. Az Interpol közreműködését is kérhetik, amely ilyen esetekben gyakran együttműködik a Gyermekek Nemzetközi Jogvédő Központjával.