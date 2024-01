A kutyák kikötésének tilalmáról

Községünkben sajnos több háznál is láncon tartanak kutyákat. Szerintem ez kínzás, amit többször közöltem a kutyatulajdonosokkal is, de nem voltak hajlandóak változtatni a hozzáállásukon. Szerintük ez „falun mindig így volt”, és különben sem követnek el vele bűncselekményt. Pár napja viszont felfigyeltem egy TV-s riportra, amiben egy új törvényre hivatkozva azt mondták, hogy idén január 1-től már tiltott a kutyák láncon tartása, de a részletekre bővebben sajnos nem tértek ki. Ennek a tisztázását, mint amatőr állatvédő, de mint helyi képviselő is fontosnak tartom, ezért azt szeretném kérdezni, pontosan mit is takar a láncon tartás tiltása az új törvény szerint? Lehet-e a tiltás megszegésének bármilyen jogi következménye, és ha igen, kihez lehet fordulni, ha törvényszegést tapasztalunk?