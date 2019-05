5%-kal nőtt a szociális segély összege

Fontos változás, hogy a támogatást – más szociális juttatásokhoz hasonlóan – mostantól évente, mindig januárban valorizálni fogják.

Anyagi szükséghelyzetről akkor beszélünk, ha valaki semmilyen vagy csak olyan kis bevétellel rendelkezik, amelyből még a legalapvetőbb életkörülményeket sem képes biztosítani. Alapvető szükségletnek minősül egy meleg étel naponta, a nélkülözhetetlen ruházat és fedél a fejünk felett. A rászorulóknak az állam szociális segélyt nyújthat, amelyet kiegészíthetnek különböző hozzájárulásokkal. A konkrét összeg a rászorultság mértékétől, azaz a segélyért folyamodó család anyagi helyzetétől és a családtagok számától függ.



A rászorultság mértéke



Ha valaki a szociális ügyi hivatalhoz fordul segítségért, először megvizsgálják, valóban rászorulóe. Az egy háztartásban élő személyek összbevétele nem haladhatja meg a létminimum összegét, ami jelenleg egy felnőtt személy esetében havonta 205,07 euró. Általában olyanokról van szó, akiknek nincs állásuk és munkanélküli-segélyt sem kapnak, de ebbe a kategóriába tartozhatnak azok is, akiknek nagyon alacsony nyugdíjat hagytak jóvá, vagy ugyan dolgoznak, ám az összbevételük nem éri el a létminimumot. A jogosultság megállapításakor a következő, egy háztartásban élő személyek jövedelmét veszik figyelembe: férj és feleség, a szülők és a velük egy háztartásban élő kiskorú gyermekek, valamint az a 25 évesnél nem idősebb gyermek, illetve 25 év felett is eltartott személynek számít, aki doktoranduszi képzésben vesz részt.



A vagyon elbírálása



Alaposan megvizsgálják az igénylő vagyonát, miközben leltárba veszik a közösen elbírált összes személy tulajdonát. Vagyonnak minősül a birtokukban levő valamennyi ingatlan és ingóság, a különböző jogok is. Értéküket megfelelő igazolással, szakértői véleménnyel, számlával kell alátámasztani. Autó esetében szükség lehet adásvételi szerződésre, számlára. A létminimum 35szörösének megfelelő összeg alatt (7177,45 euró), illetve 10 évesnél öregebb autó esetében már nem kérnek számlát. Ugyancsak figyelmen kívül hagyják a súlyosan egészségkárosult személy által használt személygépkocsit, főleg ha vásárlására, javítására vagy átalakítására a szociális ügyi hivatal adott pénzt. Ha kiderül, hogy az igénylőnek és családjának van „fölösleges” vagyona, aminek az értékesítésével javíthatnak a helyzetükön, nem minősülnek rászorulónak, és a kérelmét elutasítják.

A támogatás fajtái Az alábbiakban összefoglaltuk, hogy a szociális ügyi hivataltól milyen támogatást lehet igényelni anyagi szükséghelyzetben. 1. Alap szociális segély 64,70 euró egy személynek e 112,50 euró gyermek nélküli pár számára

123,10 euró 1–4 gyerekes, egyedülálló személy számára

168,40 euró 1–4 gyerekes pár számára

179,80 euró több mint 4 gyerekes, egyedülálló személy számára

226,90 euró több mint 4 gyerekes pár számára 2. A háztartás minden tagjának megítélhető védelmi hozzájárulás 66,20 eurós védelmi hozzájárulás, aki kedvezőtlen életkörülményei miatt képtelen saját munkatevékenységével emelni a bevételeit

36,40 eurós védelmi hozzájárulás jár annak, akinek több mint 30 napja rossz az egészségi állapota

14,20 eurós védelmi hozzájárulással egészíthetik ki a szociális segélyt, ha terhes nőről vagy 1 évesnél kisebb gyermekét nevelő édesanyáról van szó 3. A háztartás minden tagjának megítélhető ösztönző támogatás 132,40 eurós aktivációs támogatást adhatnak tanfolyamokra, munkaszokások elsajátítására, készségek fejlesztésére annak, aki havi minimálbérért dolgozik

63,07 eurós ösztönző támogatást adhatnak tanfolyamokra, munkaszokások elsajátítására, készségek fejlesztésére annak, aki szerepel a munkát kereső személyek nyilvántartásában, illetve közhasznú vagy önkéntes munkát végez 4. Kiskorúak után megítélhető gyermektartási támogatás 18,10 euróval emelhetik az alap szociális segély összegét, ha iskolába járó tanköteles gyerekről van szó – fejenként, minden gyermek után jár 5. Lakásfenntartási támogatás e 55,80 euró havonta egytagú háztartás esetében 89,20 euró havonta a közösen elbírált több személy, illetve többtagú háztartás esetében 6. Eseti bérkiegészítés



Annak jár, aki hosszú munkanélküliség után munkába áll, a munkaviszony alatt 18 hónapig folyósítják e 126,14 euró az első 12 hónapra 63,07 euró további 6 hónapig 7. Egyszeri rendkívüli segély Az a község hagyhatja jóvá, ahol a rászorulók élnek. Ebből fedezhetik a rendkívüli kiadásaikat – eszerint elengedhetetlen ruházatra, alsóneműre, lábbelire, a háztartás nélkülözhetetlen felszerelésére (ágy, asztal, szék, hűtőszekrény, tűzhely, főzőlap, fűtőtest, fűtőanyag, mosógép, ágynemű, paplan és vánkos, konyhaeszközök vásárlására), rendkívüli gyógykezelés költségeinek a térítésére, taneszközökre fordítható.

Az igények érvényesítése



Azt is megvizsgálják, az igénylő próbált-e saját magán segíteni, kihasználta-e az összes rendelkezésre álló lehetőséget, benyújtotta, érvényesítette-e valamennyi lehetséges igényét. Idősek esetében például megnézik, kérte-e a nyugdíjaztatását, van-e valamilyen nyugdíjkiegészítő vagy egyéb biztosítása, a kisgyermekes édesanyának folyósítanake anyasági támogatást, gyermekgondozási segélyt vagy egyéb támogatást, esetleg az előző munkaviszony alapján nem érvényesíthetőe valamilyen igény, védettség, az elvált édesanya kért-e tartásdíjat stb.



A jövedelem elbírálása



Ha összeadják a háztartás valamennyi tagjának a bevételeit, az eredménynek kisebbnek kell lennie a létminimumnál. Nem minden bevételt kell bevallani. A munkáért kapott fizetés rendes jövedelemnek számít, az alkalmi munkáért kapott jutalom 25%-a azonban nem minősül bevételnek. Ha a közép- vagy főiskolán tanuló gyerek brigádozik, és a keresete az utóbbi 1 évben nem lépte túl a létminimum 3-szorosát, ezt figyelmen kívül hagyják. Mostantól nem vizsgálják, hogy a továbbtanuló gyermek a szüleivel egy háztartásban él-e. Ugyanakkor már nem számít a háztartás tagjának az a fiatal, aki külföldi ösztöndíjprogramban vesz részt, és a tanulmányai költségeit így fedezheti. A gyermekgondozási segély hivatalos jövedelem, az anyasági támogatásnak a negyedét nem számítják be, a családi pótlékot pedig egyáltalán nem veszik figyelembe.

Segély 7 lépésben A szociális segélyt a lakhely szerint illetékes szociális ügyi hivatalban kell intézni. 1. A szociális ügyi hivatalban kér formanyomtatványt. A kérvényt helyben azonnal kitöltheti, vagy később visszahozza. 2. A hivatal felszólíthatja, hogy hiteles dokumentumokkal támassza alá a kérvényben feltüntetett körülményeket, adatokat. Minden eset egyedi, ezért érdemes rögtön, a kérvény benyújtásakor megérdeklődni, pontosan milyen igazolásokra, iratokra lesz szükség. 3. A segélyt nem kell a család valamennyi tagjának külön kérvényeznie, az igényt benyújtó személy a háztartás valamennyi tagját képviseli. Azt azonban, hogy együtt élnek, illetve hogy a kérvényben feltüntetett személyek valóban egy háztartást képeznek, igazolni kell. Szükség lehet születési anyakönyvi kivonatra, állandó vagy átmeneti lakhelyről szóló igazolásra, a személyi igazolvány fénymásolatára stb. 4. A kért okmányokat, igazolásokat a hivatal felszólításától számított 8 napon belül le kell adni. Ha változik a család jövedelme, vagyona, bárminemű változást ugyancsak 8 napon belül jelenteni kell. 5. Szükség esetén lehetővé kell tenni, hogy a hivatal alkalmazottai személyesen is ellenőrizhessék az igénylő anyagi helyzetét, például be kell őket engedni a lakásba, lehetővé kell tenni, hogy meggyőződhessenek az autó állapotáról stb. 6. Aki nem tesz eleget a hivatal felszólításának, vagy nem működik együtt, annak leállíthatják a jogosultság elbírálását, a már jóváhagyott támogatás esetében pedig a segély kifizetését. 7. A segélyre nem a kérvény benyújtásának pillanatától, hanem akkortól válik jogosulttá, amikor befejeződik az elbírálási folyamat, és jóváhagyják a támogatást. Indokolt esetben igényelhető előleg, amelyet még a kérvény elbírálása előtt kifizethetnek. Ha később mégsem hagyják jóvá a segélyt, az előleget vissza kell adni.

Fontos változások



Április 1-jétől 5%-kal emelkedett a szociális segély összege, és módosult a vonatkozó valorizációs módszer is. A törvényből kifolyólag minden év januárjában automatikus emelésre lehet számítani, éspedig attól függően, hogyan változik a létminimum összege. A létminimum alapján számos szociális juttatást számolnak ki, ám a közelmúltig a szociális segély kivételt képezett: az emeléséhez mindig törvénymódosításra és megfelelő politikai akaratra volt szükség.



Megéri dolgozni



Nagyobb bevételre számíthat az a család, amelynek legalább az egyik tagja legkevesebb minimálbérért dolgozik – ilyen esetben az ösztönző hozzájárulás 69,33 euróval emelkedik. Áprilistól kétféle aktivációs támogatás létezik. Tanfolyamokra, munkaszokások elsajátítására, készségek fejlesztésére 63,07 eurót kaphat, aki szerepel a munkát kereső személyek nyilvántartásában, illetve közhasznú vagy önkéntes munkát végez. Aki viszont legalább minimálbérért munkába áll, annak 69,33 euróval többet, összesen 132,4 euró ösztönző hozzájárulást adhatnak.