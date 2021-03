Hamvasztás helyett klasszikus temetés

Csehországból várnak karbantartókat Érsekújvárba, ám Molnár Róbert a krematórium tulajdonosa ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta a sajtónak, hogy a jelenlegi vírushelyzetben még ez is számos bonyodalommal jár. A karbantartóknak kivételt kellene kérniük, hogy ne helyezzék őket a határ átlépését követően karanténba. Eddig Besztercebánya körzetéből is Érsekújvárba szállították hamvasztásra az elhunytakat, emiatt két tizenkét, valamint két hat méter hosszú hűtőkonténert helyeztek a krematóriumhoz. A MY hetilap értesülései szerint múlt héten munkaértekezletet tartott az Érsekújvári Járási Hivatal válságstábja, amelyen a krematóriummal kapcsolatos problémákról is szó volt. A munkaértekezleten jelen voltak a járási és a városi hivatal, valamint a kórház és a rendőrség képviselői. A résztvevők úgy döntöttek, felhívást intéznek a régióbeli lakosokhoz, akik ebben a nem könnyű időszakban veszítették el a hozzátartozójukat, hogy a hamvasztás helyett inkább a klasszikus temetést válasszák. Ezzel részben sikerülhetne tehermentesíteni a krematóriumot. Vágsellyén is hasonló problémával küzdenek, néhány hete hűtőkamiont állítottak a köztemető ravatalozója mellé, mert a halottasház fagyasztójában már nincs tároló hely. A tíz hűtőbox már nem elegendő, mivel az utóbbi hónapokban mintegy kétszeresére nőtt a temetések száma. 2020 december és 2021 februárja között 95 temetés volt a járási székhelyen, egy évvel ezelőtt ugyanebben az időszakban 35 temetési szertartás volt a városban, és vasárnaponként nem temettek. Jelenleg már a hét minden napján több temetési szertartás is van.

Hamarosan betelik a vágsellyei temetőkert, a problémával már a koronavírus-járvány előtt foglalkozott a város korábbi, majd pedig a jelenlegi vezetése. Az új köztemetőt a vasúti átjáró mögött, a Deáki úton nyitnák meg.