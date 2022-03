Távozik az Audi ETO KC elnöke, Bartha Csaba?

Az interneten hozzászólók közül többen azt is tudni vélik, hogy 7:4 arányban szavazott Bartha ellen az elnökség, az audis küldöttek voksoltak mellette, és később le is mondtak elnökségi tagságukról. Állítólag az utód személye már eleve adott volt.

Az Új Szó Nálunk úgy tudja, hogy némileg másként történtek a dolgok. Bartha Csaba maga mondott le pozíciójáról. A tervek szerint ugyanis gazdasági társaságot hoznak létre a csapat működtetésére, a jelenlegi klub is megmarad, de más feladatokkal. Láttunk már ilyet a labdarúgásban is. A jelenlegi elnök nem értett egyet az átalakulás egyes részeivel, ezért döntött a távozás mellett. Információink szerint a szezon végéig marad. Az elnökségi tagok lemondása mögött is ez áll.

Megkerestük a klub kommunikációs vezetőjét. Szabó Tamás elmondta, ő nem volt ott az elnökségi ülésen, arról semmilyen továbbítandó információt nem kapott, így nincs is mit közölnie.

Az elnök lemondását – a mi információink szerint – megelőzte az a belső körben tett kijelentés, hogy Dézsi Csaba András polgármester bizalma, ha nem is megingott, de megcsappant az ETO KC regnáló elnöke iránt. Azt biztosra lehetett venni, hogy a Győr által delegált elnökségi tagok ezek után nem fogják Bartha Csaba maradását támogatni. Az Új Szó Nálunk úgy tudja, az elnökségi ülés előtt Bartha beszélt azokkal a tagokkal, akiknél nem volt ez teljesen bizonyos, s ő maga kérte, hogy fogadják el a távozását. Az utánpótlásban (a tizennégy év alattiaknál) felajánlott posztot nyilván méltatlannak találta a klubelnökség után, nem akart ilyen feltételek mellett maradni. Szavaira hallgattak az elnökségi tagok, így végül egyhangú szavazással mondtak igent Bartha Csaba távozására. Ezt követően az audis elnökségi tagok jelezték, hogy az elnökségben betöltött pozíciójukról, melyet magánemberként töltöttek be, lemondanak. Fontos azonban, hogy az Audi a most kialakult helyzet miatt nem száll ki, a német óriásvállalat továbbra is szponzora marad a győri kézilabda csapatnak. Bartha Csaba a szezon végéig, tehát júniusig marad az Audi ETO KC élén.

Aki a klubon belüli viszonyokat, illetve Bartha Csabát jól ismeri, azt mondja, nem volt soha könnyű ember, de jobb klubelnököt utána nehéz lesz találni. Senki nem tudja még, hogy Bartha helyére kit szemeltek ki, ki lesz az utód. A klub és a csapat sikereit azonban féltik.

Az ügyben megkerestük a polgármestert. Dézsi Csaba András cáfolta, hogy a Győr város által delegált elnökségi tagok szavaztak volna arról, hogy Bartha Csaba távozzon az elnöki posztról. Régóta ismeri az elnököt, még a cselgáncs szövetségből, rendkívül jó szakembernek tartja, megítélése szerint remek munkát végez a klub élén.

Elmondta ugyanakkor, törvényi kötelezettség, hogy gazdasági társaságot kell létrehozni a kézilabdacsapat üzemeltetésére. Ő már egy éve jelezte, hogy az Audi ETO KC nagy értéke a győrieknek, nagy értéke a városnak, ezért nem érthet egyet azzal, hogy a klub egy egyszemélyes kft. tulajdonába kerüljön, és azzal sem, hogy a mindenkori város ne lehessen döntési pozícióban. Dézsi szerint az Audi ETO KC nem lehet másé csak a győrieké.

Azt tartja helyesnek, hogy a város többségi, legalább 50+1 százalékos tulajdonosa legyen annak a gazdasági társaságnak, amely a klubot birtokolni fogja. Ellenkező esetben nem lesz beleszólása Győrnek a klubot érintő döntésekbe. S láttuk az ETO futball csapata esetében, mekkora rombolást okozhat, ha esetleg rossz tulajdonosi kézbe kerül a csapat. Ebben kérdésben nem értenek egyet Barthával.

A polgármester hozzátette, betegsége miatt ő maga nem volt jelen a legutóbbi elnökségi ülésen, így arról részleteket nem tud mondani. Ő azt szeretné, hogy Bartha Csaba maradjon a klubnál, szükség van a szakértelmére a gazdasági átalakulás után is.

Dézsi Csaba András attól tart, a városnak nem lesz beleszólása a klub ügyeibe. Fotó: Győri Audi ETO KC

Kerestük Bartha Csabát is, nem tudtunk beszélni vele. Amint sikerül, közzé tesszük álláspontját.

Az bizonyos, hogy sohasem jó, ha bizonytalanság lengi körül egy sportklub életét. Különösen az év legfontosabb időszakában, a hazai bajnokság, a magyar kupa és a BL utolsó szakaszában. Akárhogy is lesz, a szurkolók aggódnak, és némiképp találgatnak:

Ahova a politika beteszi a lábát, jó dolgok nem születnek. Az élet bizonyította már. Azért is csak az ETO! Borítékolnám a nevet, hogy kit akarnak!

Remélem ez nem igaz. Mert ha igen, akkor nekünk annyi! Európa legjobb sportvezetője! Lehet, hogy akkor szét is hullunk. Így veszélyben vagyunk és a játékosok is. Itt hagyhatnak minket... De remélem, hogy a hír csak kacsa.

Na így lehet szétverni a világ legjobb csapatát! Ezzel is erősíteni a Fradit. Ez a hír, ha igaz, komolyan mondom, az ETO végét jelentheti! A fele játékos itt hagy bennünket az biztos, de az is lehet, hogy mindegyik szép lassan! Ez a döntés, ha igaz, akkor ez magasabb helyről jöhet...

De a játékosok is hallják a rossz helyzetet és bizonytalanná válhatnak. Sötét idők jönnek! Valakik ott fent megunták az egyeduralmunkat, sajnos! 1-2 év és végünk...

Ez a vég kezdete. Mert a játékosokat ez a helyzet bizonytalanná teszi. A világ legjobb csapatai azonnal kapnak rajtuk és ide már nem fognak nagy lelkesedéssel jönni.