Szlovák rendszámú kocsival idegelik a sofőröket Győrben, zöld lámpánál

Győr | Különös esetekről számolt be egy hozzászóló is az egyik győrieknek szóló Facebook-oldalon. Fiatal férfiak a lámpánál pofátlan módon feltartják a forgalmat. És közben jól szórakoznak.

Az első bejegyzést december 22-én tette fel egy hölgy:

– Sziasztok! Érdekelne, hogy más is belefutott a szlovák rendszámú forgalomlassító autóba? Én kétszer is, tegnap és ma este fél 6 körül. Lassan haladt, aztán a zöld lámpánál indulás helyett vészvillogó, majd mikor sárgára váltott vissza a lámpa, elhúzott. Ezt kétszer is eljátszotta. Ma szintén. Megelőzni nem tudod, mert nagy a forgalom, vagy nem engedett, mert olyankor felgyorsított.

A további hozzászólásokból kiderült, nem egyedi esetről van szó:

– Én a hónap elején láttam, ugyanez a szitu, a Rába Hotel előtt cseszte a rezet. Még néztük is, mi lehet a baja, vészvillogó kinn, zöld lámpánál áll, bőgeti a motort, amint sárgára váltott, elhúzott.

– Tegnap én is láttam az Árkádnál. Két fiatal pasi volt, nagyon jól szórakoztak.

– Múlt héten a nagy Tesco előtt esztelenkedett, de mivel külföldi rendszám volt, azt hittem, hogy eltévedt, és nem tudja mit csináljon.

Az egyik beíró szavaiból az derül ki, hogy két autóról is szó lehet, mivel a kérdésre, hogy milyen típusú kocsiról van szó, ezt írta:

– VW az biztos. Szedánok, szürke és egy fekete vagy sötétkék.

Arról, hogy mi ilyen esetbe a teendő, egyértelműek a vélemények:

– Valaki fotózza a rendszámot, aztán rendőrség. Ha valós a rendszám...

– Egyszer csak bele futnak egy kamerás autóba.

– Valaki igazán lefotózhatná, aztán egy darabig nem szórakozna.

– Feljelenteni őket!

– Felírod a rendszámot, beslattyogsz a rendőrségre, és feljelentést teszel forgalom veszélyeztetéséért!

Hogy mindennek mi lehet a mozgatórugója, arról is érkezett tipp, és más probléma is előkerült:

– Az a baj az unatkozó, bajt kereső srácokkal, hogy nincs, ahol kiélhessék ezeket a vágyaikat. Nyáron elmennek egy-egy autós rendezvényre, befizetnek pár forintot, aztán nyomhatjak neki orrvérzésig, de ilyenkor semmi sincs. Tönkreverik a forgalmat, mert nem itt kell megmutatni. Bár sajnos ilyenkor sokan, akik télikabát helyett veszik elő a kocsit, és felnek vezetni, hasonlóan lassítják a forgalmat. Ezek a srácok tuti arra várnak, mikor akad egy versenytárs, aki… Na aztán akkor jön a baj. Ezeket az eseteket ki kellene szedni a forgalomból, falán kevesebb baleset lenne. De hasonló formában a 30-cal totyogókat is, mert szerintem a lassú haladás ugyanolyan veszélyes, mint a gyorshajtás. Na, ha beléjük botlok, majd szólok nekik, hogy ezt hagyják abba...

Izgatottan várjuk a fejleményeket.