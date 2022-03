Hétfőtől aztán tényleg ne hajtson gyorsan Magyarországon!

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) március 21-27. között Speed elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A rendőrség Magyarország egész területén fokozott sebességellenőrzést végez melynek keretében március 24-én 6 órától 25-én 6 óráig úgynevezett 24 órás „Speedmarathon” ellenőrzésre is sor kerül. A sebességmérés helyszíneit erre a napra a lakosság is javasolhatta.

Az ellenőrzés elsődleges célja a sebességtúllépés veszélyességének tudatosítása, ugyanakkor a rendőrök a kampány során más jogsértésekkel szemben is fellépnek.