Döngölési pótlék is járhat a jégtörőn szolgálóknak (GALÉRIA)

December 15-től - hivatalos nevén - jégvédekezési készenlétben állnak a jégtörő hajók, köztük a Gönyűn állomásozó, a Dunán bevetésre kész Széchenyi is. Felkészítettségét ellenőrizték csütörtökön a hajózási hatóság szakemberei, amikor Komárom felé tett egy oda-vissza utat a vízi jármű. Többek közt a kormányzási képességei vizsgálták, manőverezését, s a döngölő funkciót is kipróbálták menet közben - pár percig kapaszkodtak is a fedélzeten a meghívottak. A hajón szolgálatot teljesítőknek bevetés közben, a folyamatos rázás, a döngölés, jégtörés hatással van az egyensúlyérzékére. Tántorogva jár utána az, aki a fedélzeten teljesít szolgálatot – emiatt egyébként „döngölési pótlék” is jár.

A Széchenyi feladata a jégtakaró beállásának késleltetése, torlaszképződés feltételeinek csökkentése, torlódások megbontása, folyosó kialakítása, fenntartása. A jégtörő elvileg Gönyűről 6-7 óra alatt ér Budapestre.

2017-ben voltak éles bevetésen, akkor a hazai Duna szakasz mellett Belgrádban teljesítettek bérmunkát a jégtöréssel. A hajót két, tizenkilenc tonnás, 231 ezer 620 köbcentiméteres motor hajtja. Mínusz húsz fokban is néhány órán belül indul, holt vízben 16 kilométeres sebességre képes óránként, s ugyanennyi idő alatt 250 liter üzemanyagot fogyaszt.

A Széchenyire néhány éve több mint 91 millió forintot költöttek. Ebben többek közt a hajótest, a gépüzemi rendszerek, a lakótéri helységek egy részének felújítását és a navigációs eszközök és villamos berendezések korszerűsítését végezték.