Ausztriából költöznek Sopronba a kötelező oltás miatt

Az osztrák heute.at online portálon megjelent írást az enyugat.hu szúrta ki. Az 58 éves Siegfried M. harminc éve él Burgenlandban, az ötgyermekes apuka magyar gyökerekkel is rendelkezik. Eddig is tervben volt, hogy nyugdíjas éveit már Magyarországon töltené, de a tervezett kötelező oltás miatt most elszánta magát. „A gyerekeim már mind felnőttek. Vállalkozásom miatt így is, gyakorlatilag napi szinten ingázom Ausztria és Magyarország között"- mondta. Feleségével, Margittal úgy döntöttek, eladják családi házukat a tartományi székhelyen, és Sopronba költöznek.

Hatvan napon belül átköltözünk. A jelenlegi covid-politika mellett nem akarunk tovább Ausztriában élni. Az oltási kötelezettség egy demokráciában erősen megkérdőjelezhető. Magyarországon a koronavírus jelenléte ellenére ismét szinte korlátozások nélkül élhetünk."