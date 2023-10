Kötelező és ajánlott oltások Szlovákiában

Szlovákiában a hivatalos oltási naptár szerint csecsemőkorától kezdve mindenkit beoltanak a következő betegségek ellen: diftéria (torokgyík), tetanusz (merevgörcs), pertussis (szamárköhögés), vírusos hepatitis B (fertőző májgyulladás B típusa), haemofilus invazív fertőzés, gyermekbénulás, pneumococcus-fertőzés, morbilli (kanyaró), mumpsz (fültőmirigy-gyulladás), rubeola (rózsahimlő). Kombinált oltóanyagokat használnak, egyszerre több betegség ellen oltanak. Az oltást rendszerint a gyermek 3 hónapos korában kezdik, s később az alap vakcinát – a hivatalos oltási naptár szerint – kétszer-háromszor meg kell ismételni. A felnőtteket is újra kellene oltani 15 évenként diftéria és tetanusz ellen, de erről sokan megfeledkeznek. Továbbá, veszettség ellen is kötelező az oltás, ha valakit megsebesít egy veszett vagy ismeretlen állat.

Léteznek nem kötelező, kimondottan ajánlott vakcinák is. Ezek közé tartozik a Covid-19 és az influenzával szembeni oltás, melyek ingyenesek. Bizonyos veszélyeztetett személyek számára (akik munkájuk révén megfertőződhetnek, vagy rossz higiéniai körülmények között élnek) nagyon ajánlott az A típusú vírusos hepatitis (májgyulladás) elleni oltás, amelyiknek az Általános Egészségbiztosító és a Dôvera a teljes árát, az Union csak az 50%-át téríti.

További nem kötelező, ám bizonyos élethelyzetekben és néhány krónikus betegségben szenvedők számára ajánlott oltás a varicella (bárányhimlő), a meningococcus és a kullancs-encephalitis elleni oltás, melyek nem ingyenesek.

Széles körben javasolt a méhnyakrák kórokozója, a HPV (humán papillomavírus) elleni védőoltás is, mely májustól ingyenes a 13 éves gyermekek számára. Idáig a biztosítók csak részben térítették az árát. Fiúknak is ajánlott.

Bizonyos oltásra külföldi út előtt is szükség lehet: vannak országok, ahová csak meghatározott védőoltások beadásának igazolásával engednek be. Például sárgaláz ellen kötelező az oltás annak, aki Afrikába megy. Aki Mekkába készül, be kell oltatnia magát járványos agyhártyagyulladás ellen. A kolera elleni oltást sehol nem követelik meg, de ajánlják, és malária ellen is tanácsos védekezni.