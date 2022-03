Aki euróval jön, még többet kap a pénzéért

„Ez nekünk jó” – mondja a Győr Plaza parkolójában Feri. A keresztnevét leírhatjuk, mondja, de fotót nem szeretne, ugyanis Dunaszerdahelyen, ahonnan átjött munkaügyben, „mindenki ismeri”. Az ő autóján kívül mindössze három olyan van a 150-200 parkoló gépjármű között, amelynek szlovákiai a rendszáma. Nem csoda persze, hétfő dél van, s bár az euró óráról órára erősödik a forinttal szemben, a többség ilyenkor dolgozik, nem most jön Győrbe. A késő délutáni órákban, s még inkább hétvégén. „Én azért vagyok itt, mert munkaügyben jöttem, egyébként pedig ebédelünk is a plázában, ha már erre járunk. Tankolni már hetek óta itt tankolok, a jó minőségű dízelen literenként harminc centet nyerek, megéri tehát. Most majd vásárolni is itt fogok, mert ezzel akár sokat is nyerhetünk.”

Szlovákiából jöttek – Hétfőn még nem jöttek sokan vásárolni Győrbe, de tudják, most még többet ér itt az eurójuk. Fotó: Új Szó

A benzinkutakon a Szlovákiából érkezők egy 70 literes tartálynál teli tankon nagyjából 20 eurót (8000 forintot) tudnak spórolni.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az Új Szó kérdésére elmondta: igyekeznek a helyzetet értékelni. „A jelenlegi piaci körülmények között szükséges az üzemanyagpiaci folyamatok újragondolása, egyeztetések lefolytatása a literenként 480 forintos hatósági árról.”

Amíg a Szlovákiából átruccanóknak jó, addig a kisebb benzinkutakra ráfért a támogatás. Kérdés, mennyit segítséget jelent neki a hétvégén megjelent jogszabály, mely szerint hiteltörlesztési moratóriumot vehet igénybe május 15-ig az az üzemanyagtöltő állomás üzemeltető, amely hatósági áras terméket forgalmaz, üzemszünetet nem hirdetett, legfeljebb 50 üzemanyagtöltő állomást működtet, s az üzemanyag-értékesítésből származó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 2021-ben az 50 milliárd forintot. Továbbá „elengedik a szociális hozzájárulási adót január 1. és május 31. között a kis benzinkutak esetén töltőállomásonként 4 fő foglalkoztatotti létszámig.”

Szerdától bruttó 41 forinttal emelkedik a benzin beszerzési ára, míg a gázolajért 66 forinttal kell többet fizetnie annak, aki nagykereskedőtől vásárol üzemanyagot, de nem kiskereskedő, hanem más, egyéni szerződéssel bíró ügyfél.

„Az elmúlt hétvégén még nem éreztük, hogy többen jöttek volna Felvidékről. Ha azonban marad 400 forinton az euró, ezen a hétvégén már nagyobb lehet a forgalom” – reagált kérdésünkre egy győri kávézó üzemeltetője.