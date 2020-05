Gokartpálya a közelünkben – leteszteltük

Tavaly ősszel nyitották meg Szlovákia legújabb és egyben legmodernebb gokartközpontját, ami közvetlenül a diósförgepatonyi Slovakiaring mellett található. A pálya közel 1200 m hosszú és 14 kanyar található rajta. Múlt hétvégén mi is kipróbálhattuk.

A pálya építésekor többször is jártunk ott, és akadtak kifogásolnivaló dolgok, de szerencsére a kész állapotban lévő pályán ebből semmi sem észlelhető. Annak ellenére, hogy a pálya nem volt teljesen felgumizva, tapadást bőven lehetett találni, és az is egyértelmű lett számunkra, hogy egy gumigyilkos pályáról lehet majd szó.

A rázókövek sokkal ijesztőbbek látszatra, mint amilyenek valójában, bátran rájuk lehet rakni az utót, bár könnyen ki is billenti azt az egyensúlyából, amire teljesen rámehet a kigyorsításunk, így rengeteg időt bukhatunk is. Technikás pályáról van szó, amit könnyű elrontani.

Rögtön az első kanyar nagyon csalóka, hiszen ránézésre sokkal nagyobb tempót is át lehetne vinni rajta, de ha túlságosan erőltetjük, könnyen túlkormányzott lehet az autó. Fontos, hogy a lehető legnagyobb tempót tartsuk meg a kanyarokban és a kigyorsításokra kell játszani. Előzési pontokból sincs hiány, több helyen is be lehet ereszteni az autót. Meg kell majd találnia a közel tökéletes kört annak, aki pole-ba akar majd kerülni az időmérőn.

Az is biztos, hogy egy kitűnő lehetőség lesz a közelben lévő csapatok számára, hogy egy modern központba járhassanak edzeni, akár Magyarországról is.

Hencze Erik (racevloggers.hu)