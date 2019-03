További 620 fiatal gazda juthat támogatáshoz

Az Európai Bizottság számára prioritást élveznek a fiatal gazdák – állítja Dušan Chrenek, a brüsszeli székhelyű mezőgazdasági és vidékfejlesztési uniós bizottság vezérigazgatóságának a szlovákiai képviselője. Szerinte óriási szükség van rájuk, mivel az agrárágazat kiöregedőben van, és a fiatalok aránya az ágazatban jóval kisebb, mint azoké, akik túllépték a 65. életévüket. Az ifjú gazdák ráadásul rugalmasabban állnak hozzá az új, korszerű technológiák bevezetéséhez is.

„Amikor láttam a 2014–2020-as évekre szóló vidékfejlesztési program javaslatának az első változatát, igencsak feldühödtem. Az igyekezetünknek köszönhetően azonban sikerült növelni a támogatási programból származó összeget, így most már több kezdő gazda részesülhet dotációban”

– mondta el Chrenek.

A kormányváltást követően nem történt érdemi előrelépés az ügyben, így nem csoda, hogy a fiatal gazdák nem titkolták az elégedetlenségüket. Mindenki arra várt, hogy az illetékes intézmények foglalkozzanak a beterjesztett kérvényekkel, elbírálják azokat. „Ötszáz fiatal gazda várt támogatásra. A dotációra benyújtott kérvények száma azonban meghaladta a kétezret. Ennek tudatában azonnal tárgyalóasztalhoz ültünk a földművelésügyi miniszterrel. Azt kértük tőle, hogy az állam emelje meg a támogatásokat a fiatal gazdák számára” – idézte fel lapunknak a mintegy két évvel ezelőtti eseményeket Milan Jurky, az Ifjú Gazdák Szövetségének (ASYF) az elnöke. A támogatás növelésével párhuzamosan a szövetség azt is szerette volna elérni, hogy előnyben részesítsék a mezőgazdasági végzettséggel rendelkező munkanélküli ifjú kérvényezőket.

Jurky szerint a mezőgazdasági végzettségért pluszpontok jártak, és a játékszabályokon azok vesztettek, akik alkalmazásban voltak. „A kritériumok azokat a diákokat is háttérbe szorították, akik például a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetemen szereztek szakképesítést. Ha ezeknek a végzős egyetemi hallgatóknak nem volt mezőgazdasági szakközépiskolai végzettségük, automatikusan háttérbe szorultak. Óriási sokkhatás ért bennünket, amikor arról tájékoztattak, hogy a földművelésügyi tárca meg akarja szüntetni a versenyfelhívást. Ebbe természetesen nem egyeztünk bele. Tiltakozásunk fő oka az volt, hogy a felhívásra bejelentkezett mintegy 2 ezer kérelmező egy újabb versenypályázatba már nem nevezhetne be” – magyarázza Jurky.

A több mint kétezer kérelmező közül eddig 336 ifjú gazda részesült támogatásban, együttesen 16,8 millió euró értékben. A fiatal gazdák között még mintegy 31 millió eurónyi támogatás vár elosztásra.

A fiatal gazdák szövetsége további termelőket is támogatásban részesítene. Az első támogatási körben eredményteleneket megszólították, de a visszajelzés eléggé akadozó volt. Jurkyék elsősorban abban látják ennek az okát, hogy a korábbi felhívást az illetékesek kétszer is meghosszabbították, és elhúzódott a pályázat kiértékelése. „A csúszás miatt többen lemondtak gazdálkodási szándékukról, és egyéb pályán próbálták meg az érvényesülést. A szaktárca közben jelezte, hogy az idei év végén második felhívást terjeszt be. A felhívás nem a munkanélkülieket szólítja meg, és olyan vállalat nyújthat be kérvényt, amely legfeljebb két éve működik” – hangsúlyozta Jaroslav Gudába, a földművelésügyi minisztérium közvetlen kifizetéseket irányító osztályának a vezetője. Az ASYF elnöke attól tart, hogy a pályázati felhívások kiértékelésének az ideje elhúzódhat, ugyanúgy, mint az a múltban is történt. Ez több gazdálkodni vágyót is elrettenthet a korábbi elképzeléseitől.

Az ifjú gazdák támogatásának további formája az első felhívás pontozási rendszerének az átértékelése lehet. Így anyagi eszközökhöz juthatnának azok is, akik az előző felhívás idején még diákok voltak, vagy abban az időben alkalmazotti viszonyban voltak, és abból eredően kevesebb pontot szereztek. Ezt az értékelési módszert Cserge Zsolt, az ASYF elnökségi tagja is helyesli. „Eredetileg 25 millió euróban szabták meg a fiatal gazdák támogatásának az értékét 500 gazdára lebontva. Elnökségünk azt szorgalmazza, hogy ezeket az anyagiakat az első felhívás keretén belül meríthessék a gazdák. Mindez azt jelenti, hogy azok a kérelmezők is támogatásban részesülhessenek, akik vonalon kívülre kerültek. Az év végén esedékes második versenypályázati felhívásra 5 plusz 18 millió eurót kellene megszabni, amit már korábban átcsoportosítottak az ifjú gazdáknak a 4.1 intézkedés értelmében” – részletezte Cserge.