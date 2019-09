Olajpiac: enyhült a feszültség, mégis többe kerül majd a benzin

Hétfőn a kőolaj világpiaci ára meredeken nőtt, miután a szaúdi olajlétesítményeket ért szombati támadás miatt a világ vezető olajexportálójának olajtermelése kevesebb, mint felére esett vissza. Tegnap délutánra azonban a Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti (159 liter) ára nagyjából 6 százalékos csökkenéssel, 64,7 dolláron mozgott.

A Bloomberg elemzői szerint, bár a helyzet lényegesen romolhat, ha az USA és szövetségese, Szaúd-Arábia, valamint Irán egyre feszültebb viszonya további eszkalációhoz vezet – akadnak megfigyelők, akik 70–80, sőt 100 dolláros árat emlegetnek –, a kilátások nem olyan rosszak, mint például 1990-ben voltak. Szaúd-Arábia bejelentette, hogy néhány napon belül újraindíthatja a termelést, az is igaz azonban, hogy hetekre lesz szüksége ahhoz, hogy a teljes kapacitást helyreállítsa. Hangsúlyozta azonban azt is, hogy stratégiai készleteinek – amelyek júniusban hivatalos adatok szerint mintegy 187,9 millió hordót, 26 napi teljes exportnak megfelelő mennyiséget képeztek – felhasználásával pótolni tudja a kiesett szállítmányokat. Az európai ellátást ráadásul szinte alig veszélyezteti a szaúdi olaj hirtelen kiesése.

Az Eurostat adatai szerint 2016-ban az EU 28 országa olajimportjának legnagyobb részét, 39,9 százalékát Oroszország adta, mindössze 7,8 százalék származik Szaúd-Arábiából. A szaúdi olaj legnagyobb vásárlói Japán, Dél-Korea, India és Kína.

A világpiaci árak változásától persze ennek ellenére Európa sem függetlenítheti magát. Lapunkban már tegnap beszámoltunk arról, hogy pár centtel hamarosan Szlovákiában is drágulhat az üzemanyag, a holtankoljak.hu portál előrejelzése szerint a megugró világpiaci kőolajárak hatására Magyarországon már péntektől emelkedhetnek az üzemanyagárak. Eszerint péntektől a most átlagban 408 forintba kerülő gázolaj literje 4–6, míg a 379 forint átlagárú benziné 5–7 forinttal mehet feljebb. A PKN Orlen lengyel olajtársaság ezzel szemben jelezte, hogy a szaúdi olajipari létesítményeket ért támadás ellenére nem tervez benzinár-emelést, mivel olajfinomítóiba nem csak Szaúd-Arábiából érkezik a kőolaj. A PKN kedden közölte, hogy szeptember végén nagyobb szállítmány érkezik plocki olajfinomítójába Nigériából. Az állami PKN Orlen olajvállalat Plockban levő olajfinomítója, amely korábban kizárólag orosz kőolajat dolgozott fel, mára a havi 1,4 millió tonnából 700 ezer tonnát Oroszországon kívülről szerez be. (TASR, MTI, mi)