Megéri külföldön venni karácsonyi ajándékot

„A leglátványosabb megtakarításra azok számíthatnak, akik Lengyelországot vagy Magyarországot választják” – nyilatkozta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője, a pénzintézet legfrissebb felmérésére hivatkozva. Eszerint a legjobb helyzetben a lengyel határ közelében élők vannak, az elektronikai cikkekhez Lengyelországban ugyanis 14, a háztartási gépekhez, a ruházathoz és cipőkhöz 20, az élelmiszerekhez pedig nagyjából 30 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá, mint Szlovákiában. Nagyjából hasonló a helyzet azonban Csehországgal és Magyarországgal kapcsolatban is, amelyek átlagosan 11–13 százalékkal olcsóbbak, mint Szlovákia. Az UniCredit elemzői is felhívják azonban a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokba utazóknak figyelembe kellene venniük azt is, hogy mennyi üzemanyagot kénytelenek elfogyasztani a vásárlás miatt, és persze ügyelniük kell a valutaváltásra is. „A visegrádi országok valutái valamivel gyengébbek az euróval szemben, mint egy évvel ezelőtt. Így csak a valutaváltásnak köszönhetően Lengyelországban több mint 3, Csehországban és Magyarországon pedig 1,6–1,7 százalékkal kedvezőbben vásárolhatunk, mint tavaly ilyenkor” – vallja Koršňák. Az út előtt azonban nem árt felmérni az aktuális árfolyamokat, és azt, hogy hol lehet a legkedvezőbben valutát váltani, ellenkező esetben ugyanis sokat veszíthetünk. Főként Pozsony környékéről járnak át sokan vásárolni Ausztriába is. Koršňák szerint az ottani árszint átlagosan 27 százalékkal haladja meg a szlovákiait, az igényesebb vásárlók azonban gazdagabb kínálatra számíthatnak, miközben a cipők például még valamivel olcsóbbak is, mint Szlovákiában.