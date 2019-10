Már nem szórjuk ész nélkül a pénzt az üzletekben

A szlovák gazdaság lassulásáról szóló hírek hatására a lakosság sem költekezik már olyan bátran, mint akár még pár hónapja, amit a kereskedők is egyre jobban megéreznek. Augusztusban hét éve nem látott ütemben estek vissza a szlovákiai üzletek bevételei.

Pozsony | A szlovák gazdaság lassulásáról szóló hírek hatására a lakosság sem költekezik már olyan bátran, mint akár még pár hónapja, amit a kereskedők is egyre jobban megéreznek. Augusztusban hét éve nem látott ütemben estek vissza a szlovákiai üzletek bevételei.

Szlovákiában már júniusban és júliusban is csökkentek a kiskereskedők bevételei, a Statisztikai Hivatal legfrissebb felmérése szerint augusztusban azonban már csaknem 3 százalékos visszaesést mértek az egy évvel korábbihoz képest.

„Az üzletek bevételeinek ilyen látványos visszaesésére 2012 óta nem volt példa az országban”

– nyilatkozta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője. Szerinte augusztusban elsősorban az élelmiszeren spóroltunk, így azon sem szabadna csodálkoznunk, hogy a nagy üzletláncok bevételei augusztusban több mint 5 százalékkal estek vissza az egy évvel korábbihoz képest. „A szlovákiai munkapiac ugyan továbbra is stabilnak számít, és egyelőre a fogyasztói bizalommal sincsenek nagyobb gondok, az elmúlt hónapok statisztikai adatai azonban azt bizonyítják, hogy a lakosság egyre óvatosabban költekezik. A gazdasági növekedés fokozatos lassulását így a kereskedők is egyre jobban megérzik” – állítja Koršňák.

Mire számíthatunk az elkövetkező időszakban? „A hazai fogyasztás csökkenése várhatóan az elkövetkező hónapokban is folytatódik. Egyelőre semmi sem utal arra, hogy a lakosság visszanyeri a bizalmát, és újra nagyobb költekezésbe kezd. Épp ellenkezőleg, az előttünk álló hónapokban a vásárlási kedv további csökkenésével számolunk. A karácsonyi bevásárlási őrületet követő pangás pedig ezúttal jóval tovább húzódhat, mint azt eddig megszokhattuk” – tette hozzá Koršňák. Hasonló véleményen van Katarína Muchová, a Szlovák Takarékpénztár elemzője is, aki szerint már biztos, hogy a szlovák gazdaság idén jóval gyengébben teljesít majd, mint tavaly, miközben a világgazdasági folyamatok is egyre negatívabb irányba haladnak, vagyis a jó időknek átmenetileg búcsút inthetünk. (mi, TASR)