Látványosan nő az online hitelezés népszerűsége

Pozsony | Szlovákiában már alig akad olyan felnőtt lakos, aki életében legalább egyszer ne igényelt volna gyorshitelt, vagy ne vette volna igénybe az áruhitelező társaságok szolgáltatásait. A legfrissebb felmérések szerint azonban ebben az ágazatban is látványosan változnak a fogyasztói szokások.

Tízből kilenc felnőtt az élete során legalább egyszer már vett fel gyorskölcsönt lakás vagy családi ház felújítására, drágább autó megvételére, esetleg igényelt áruhitelt számítógép vagy televízió vásárlásához – derül ki a Home Credit társaság legfrissebb felméréséből. „Míg korábban teljesen természetes volt, hogy a hitelt igénylők többsége ezt a bankok és pénzügyi szolgáltatók fiókjaiban tette meg, manapság egyre népszerűbb az online igénylés e kölcsöntípus esetében, mivel a személyes igénylésnél általában gyorsabb és egyszerűbb. A felmérésünkben megkérdezetteknek már több mint a 80 százaléka tartja fontosnak, hogy a gyorskölcsönt online is igényelhesse” – nyilatkozta Miroslav Zborovský, a Home Credit ügyfeleinek az ombudsmanja.

A gyorskölcsönt az egyszerű igényelhetőséggel, a gyors és rugalmas elérhetőséggel népszerűsítik a pénzügyi szolgáltatók, akik a folyósítás előtt általában nem folytatnak részletes hitelbírálati eljárást, és nem kívánják meg a kezest sem. Ezek a kölcsönök ezért jóval kockázatosabbak a hitelezőnek, így jóval drágábbak is. „Mindezt figyelembe véve nem csoda, hogy az ilyen kölcsönök iránt érdeklődők többségének a teljes hiteldíj és a havonta fizetett összeg számít a legfontosabb információnak” – tette hozzá Zborovský.

A Home Credit felmérése szerint a gyorshitelezők ügyfeleinek csupán a 3 százaléka nyilatkozta azt, hogy teljesen elégedetlen volt a társaság szolgáltatásaival, 40 százalékuk ezzel szemben rendkívül pozitív tapasztalatokról számolt be. „Ez utóbbiak többsége elsősorban az alacsony díjakat és a pénzügyi szolgáltató érthető és aprólékos tájékoztatását emelte ki. Ugyanilyen fontos az ügyfelek számára azonban az is, hogy szükség esetén a futamidő lejárta előtt is gyorsan és olcsón fizethessék vissza egy összegben a hitelt, és persze az is, hogy ha bajba kerülnek, meg tudjanak egyezni a hiteltársasággal” – mondta Zborovský. Szerinte azonban az olyan reklámfogások, mint például a pénzügyi szolgáltató által rendszeresen szétküldött tájékoztató anyagok vagy a születésnapi üdvözletek szinte egyáltalán nincsenek hatással az ügyfelek elégedettségére. Az elmúlt időszakban változott az elégedetlenség kifejezésének a módja is. „Míg hivatalos levélben vagy mailben az elégedetlen ügyfelek alig ötöde jelzi a hiányosságokat, minden negyedik ilyen ügyfél már a közösségi oldalakon teszi közzé a meglátásait” – tette hozzá Miroslav Zborovský. (mi, TASR)