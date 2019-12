Könnyen pórul járhatunk a rossz lakásbiztosítással

A biztosítók a karácsonyi ünnepek előtt rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy akinek van lakásbiztosítása, az ellenőrizze az ebben szereplő feltételeket. A régebben kötött szerződéseknél ugyanis rendkívül gyakori hiba az alulbiztosítás, amikor az ingatlan valós értéke nem egyezik meg a biztosítási összeggel, így ha megtörténik a baj, a kárnak csak a töredékét fizeti ki a biztosító.

„A figyelmeztetések ellenére az ügyfelek évről évre ugyanazokat a hibákat követik el”

– állítja Lucia Muthová, a legnagyobb hazai biztosítótársaság, az Allianz szóvivője, aki egy friss példával is szolgált. Ennek a kárvallottja az a háziasszony, aki úgy ment el otthonról, hogy az adventi koszorún égve hagyta a gyertyát. „A gyertyától lángra kapott a koszorú fenyőága, a lángok pedig az asztalt, a konyhabútort, a kanapét és a padlót is tönkretették. Az így okozott kár értéke elérte a 9400 eurót, a biztosító azonban csak 2070 eurót fizetett. Az ok? A 115 ezer euró értékű ház csupán 25 ezer euróra volt bebiztosítva, vagyis az alulbiztosítottság mértéke elérte a 78 százalékot” – tette hozzá Muthová.

Az alulbiztosítás a biztosítási szakemberek szerint a leggyakoribb hibának számít, amit az ügyfelek elkövetnek, és amelyet a pénztárcájuk is megérez. „Ez elsősorban a régebben kötött szerződéseknél jelent kockázatot, ezek közül is azoknál, amelyeknél több éve nem frissítették a lakásbiztosítást. Csak példaként: a legöregebb ingatlanbiztosítási szerződésünk 68 éves” – nyilatkozta Michal Bohunský, az Allianz vagyonbiztosítási részlegének a vezetője. Szerinte arra is gondolnunk kellene, hogy idővel rengeteg új berendezést vásárolunk a házba, így ezt is érdemes felmérni, hiszen ha bekövetkezik a baj, hatalmas összegektől eshetünk el. A biztosítási szakemberek szerint időről időre érdemes igényelni a biztosítás növelését, dönthetünk azonban az indexálás mellett is, amelynél a biztosító a Statisztikai Hivatal által közzétett piaci árak alapján növeli a biztosítás összegét. (mi)