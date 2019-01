Idén végre hozzájuthatnak a kárpótláshoz a gazdák

A 2017-es aszálykárok kártérítésével kapcsolatos javaslatot a kormány december 19-ei ülésén fogadták el. Eszerint a tavalyelőtti szárazság minimum 211 mezőgazdasági vállalkozás életét keserítette meg, amelyek összesen 6,5 ezer embernek biztosítanak megélhetést. Pellegrini ígérete szerint az érintett gazdák idén juthatnak hozzá a pénzhez.

Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara (AKS) elnöke lapunknak elmondta:

a gazdák reménykednek abban, hogy a miniszterelnök valóban konkrét intézkedésekhez folyamodik, hiszen a szomszédos országokban már jó ideje kárpótolták a termelőket, Szlovákiában azonban nem történt előrelépés.

„Mi időben bejelentettük a 2017-es aszálykárokat, minden egyes nyomtatványt pontosan kitöltöttünk. Hivatalos visszajelzést arról, hogy miképpen rendezik a kárpótlást, egyelőre nem kaptunk. Örülünk azonban annak, hogy a jelentős késés ellenére beindul a kárpótlási folyamat. A gazdáknak ugyanis óriási kieséseik voltak az aszály miatt. Ha a kormány jelezte, hogy segít a gazdákon, akkor tartsa is be a szavát. A cégünkben 650 ezer eurós volt a kiesés a 2017-es nagy szárazságok miatt. Például a kukoricát rendszeresen öntöztük, de így is voltak kieséseink, és más termények esetében sokkal jelentősebbek voltak a mínuszok” – mondta lapunknak Németh György, a csenkei Agrolens vállalat ügyvezetője.

A Statisztikai Hivatal tavaly nyáron 34,225 millió euróra becsülte fel a 2017-es aszálykárokat. Peter Kažimír pénzügyminiszter akkor azonban azzal érvelt, hogy az államkassza nem rendelkezik tartalékokkal a támogatások kifizetésére.