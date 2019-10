Hamis pénztárgépek  a szlovák piacon

A vállalkozókat már az adóhivatal eKasa számítógépes rendszerére rákapcsolható pénztárgépek vásárlásával kapcsolatban is megpróbálják átverni – figyelmeztet Ivana Skokanová, a központi adó- és vámhivatal szóvivője.

Skokanová szerint az interneten több olyan ajánlat is megjelent, amelyekben azt állítják, hogy az eKasa projekthez szükséges minőségi tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus regisztrációs pénztárgépet kínálnak a vállalkozóknak, valójában azonban nincs meg a tanúsítványuk. „A vállalkozóknak a korábbiaknál is óvatosabbnak kellene lenniük, hiszen több olyan honlap is felbukkant, amelyeken minőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező kasszákat próbálnak meg eladni a gyanútlan vállalkozóknak” – mondta Skokanová, aki szerint a vásárlás előtt érdemes ellenőrizni, hogy az adott kassza megfelel-e az elvárásoknak.

A minőségi tanúsítvánnyal rendelkező kasszák jegyzékét a központi adó- és vámhivatal a http://bit.ly/certifikovaneEkasy internetes címen tette közzé. Az állam az idei év végéig adott haladékot a vállalkozóknak arra, hogy teljesítsék az adóhivatalok számítógépes rendszerével összekötött online pénztárgépekkel kapcsolatos összes kötelességüket, ehhez azonban július elsejéig ki kellett kérniük az adóhivataltól a kasszához szükséges új kódot. A halasztást azért tették lehetővé, mert nem volt elég olyan kassza a piacon, amely megfelel az új rendszer kritériumainak, ám ha a vállalkozó ehhez hozzájut, azonnal csatlakoznia kell az adóhivatal rendszeréhez, vagyis nem várhat az év végéig. (mi)